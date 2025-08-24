https://sputniknews.uz/20250824/buxoro-xalqaro-sanat-biennalesi-51453417.html
Бухорода икки йилда бир марта халқаро санъат биенналеси ўтказилади
Бухорода икки йилда бир марта халқаро санъат биенналеси ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
Биринчи биеннале 2025 йил 5 сентябрдан 20 ноябргача ташкил этилади. 24.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-24T13:00+0500
2025-08-24T13:00+0500
2025-08-24T13:00+0500
маданият
бухоро
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/1c/27545607_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_b5459ed8a80d3e1454faddb1dec84c00.jpg
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. 2025 йилдан бошлаб Бухоро шаҳрида ҳар икки йилда бир марта халқаро замонавий санъат биенналеси ўтказилади. Президент тегишли қарорни имзолади.Қарорга кўра, биеннале сентябрь-ноябрь ойларида бўлиб ўтади. Биринчи биеннале 2025 йил 5 сентябрдан 20 ноябргача ташкил этилади.Таъкидланишича, мазкур тадбирни ўтказиш орқали Ўзбекистонни жаҳон маданий харитасидаги нуфузини ошириш кўзланган. Шу билан бирга, замонавий санъат, тарихий мерос, креатив иқтисодиёт ва туризм уйғунлигини таъминлаш режалаштирилган.Биринчи биеннале ўтказиладиган 14 та маданий мерос объектини кўргазма ва тадбирлар, таълим ва тадқиқот, ижодиёт ва ишлаб чиқариш жараёнлари уйғунлашган креатив кластерга айлантирилади.Жаҳонга машҳур уста-ижодкорлар томонидан 60 тадан кўп арт-объект, шу жумладан, инсталляцияларни яратиш, улардан Биеннале ўтказиладиган жойни бадиий безашда фойдаланиш ва уларнинг энг муносибларини дунё бўйлаб кўргазмаларда намойиш этилади.Тадбир доирасида 30 нафардан ортиқ халқаро эксперт, куратор ва санъатшунослар иштирокида халқаро академик симпозиумни ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20250528/chashma-ayub-buxoro-49427606.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/1c/27545607_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89ca91584aee7ac4f35923dc28b86060.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маданият, бухоро
Бухорода икки йилда бир марта халқаро санъат биенналеси ўтказилади
Биринчи биеннале 2025 йил 5 сентябрдан 20 ноябргача ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik.
2025 йилдан бошлаб Бухоро шаҳрида ҳар икки йилда бир марта халқаро замонавий санъат биенналеси ўтказилади. Президент тегишли қарорни имзолади.
Қарорга кўра, биеннале сентябрь-ноябрь ойларида бўлиб ўтади. Биринчи биеннале 2025 йил 5 сентябрдан 20 ноябргача ташкил этилади.
Таъкидланишича, мазкур тадбирни ўтказиш орқали Ўзбекистонни жаҳон маданий харитасидаги нуфузини ошириш кўзланган. Шу билан бирга, замонавий санъат, тарихий мерос, креатив иқтисодиёт ва туризм уйғунлигини таъминлаш режалаштирилган.
Биринчи биеннале ўтказиладиган 14 та маданий мерос объектини кўргазма ва тадбирлар, таълим ва тадқиқот, ижодиёт ва ишлаб чиқариш жараёнлари уйғунлашган креатив кластерга айлантирилади.
Жаҳонга машҳур уста-ижодкорлар томонидан 60 тадан кўп арт-объект, шу жумладан, инсталляцияларни яратиш, улардан Биеннале ўтказиладиган жойни бадиий безашда фойдаланиш ва уларнинг энг муносибларини дунё бўйлаб кўргазмаларда намойиш этилади.
Тадбир доирасида 30 нафардан ортиқ халқаро эксперт, куратор ва санъатшунослар иштирокида халқаро академик симпозиумни ўтказилади.