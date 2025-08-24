Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250824/buxoro-xalqaro-sanat-biennalesi-51453417.html
Бухорода икки йилда бир марта халқаро санъат биенналеси ўтказилади
Бухорода икки йилда бир марта халқаро санъат биенналеси ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
Биринчи биеннале 2025 йил 5 сентябрдан 20 ноябргача ташкил этилади. 24.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-24T13:00+0500
2025-08-24T13:00+0500
маданият
бухоро
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/1c/27545607_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_b5459ed8a80d3e1454faddb1dec84c00.jpg
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. 2025 йилдан бошлаб Бухоро шаҳрида ҳар икки йилда бир марта халқаро замонавий санъат биенналеси ўтказилади. Президент тегишли қарорни имзолади.Қарорга кўра, биеннале сентябрь-ноябрь ойларида бўлиб ўтади. Биринчи биеннале 2025 йил 5 сентябрдан 20 ноябргача ташкил этилади.Таъкидланишича, мазкур тадбирни ўтказиш орқали Ўзбекистонни жаҳон маданий харитасидаги нуфузини ошириш кўзланган. Шу билан бирга, замонавий санъат, тарихий мерос, креатив иқтисодиёт ва туризм уйғунлигини таъминлаш режалаштирилган.Биринчи биеннале ўтказиладиган 14 та маданий мерос объектини кўргазма ва тадбирлар, таълим ва тадқиқот, ижодиёт ва ишлаб чиқариш жараёнлари уйғунлашган креатив кластерга айлантирилади.Жаҳонга машҳур уста-ижодкорлар томонидан 60 тадан кўп арт-объект, шу жумладан, инсталляцияларни яратиш, улардан Биеннале ўтказиладиган жойни бадиий безашда фойдаланиш ва уларнинг энг муносибларини дунё бўйлаб кўргазмаларда намойиш этилади.Тадбир доирасида 30 нафардан ортиқ халқаро эксперт, куратор ва санъатшунослар иштирокида халқаро академик симпозиумни ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20250528/chashma-ayub-buxoro-49427606.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/1c/27545607_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89ca91584aee7ac4f35923dc28b86060.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
маданият, бухоро
маданият, бухоро

Бухорода икки йилда бир марта халқаро санъат биенналеси ўтказилади

13:00 24.08.2025
© Sputnik / Сергей Пятаков / Медиабанкка ўтишМинарет Калян в Бухаре
Минарет Калян в Бухаре - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.08.2025
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Биринчи биеннале 2025 йил 5 сентябрдан 20 ноябргача ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. 2025 йилдан бошлаб Бухоро шаҳрида ҳар икки йилда бир марта халқаро замонавий санъат биенналеси ўтказилади. Президент тегишли қарорни имзолади.
Қарорга кўра, биеннале сентябрь-ноябрь ойларида бўлиб ўтади. Биринчи биеннале 2025 йил 5 сентябрдан 20 ноябргача ташкил этилади.
Таъкидланишича, мазкур тадбирни ўтказиш орқали Ўзбекистонни жаҳон маданий харитасидаги нуфузини ошириш кўзланган. Шу билан бирга, замонавий санъат, тарихий мерос, креатив иқтисодиёт ва туризм уйғунлигини таъминлаш режалаштирилган.
Биринчи биеннале ўтказиладиган 14 та маданий мерос объектини кўргазма ва тадбирлар, таълим ва тадқиқот, ижодиёт ва ишлаб чиқариш жараёнлари уйғунлашган креатив кластерга айлантирилади.
Жаҳонга машҳур уста-ижодкорлар томонидан 60 тадан кўп арт-объект, шу жумладан, инсталляцияларни яратиш, улардан Биеннале ўтказиладиган жойни бадиий безашда фойдаланиш ва уларнинг энг муносибларини дунё бўйлаб кўргазмаларда намойиш этилади.
Тадбир доирасида 30 нафардан ортиқ халқаро эксперт, куратор ва санъатшунослар иштирокида халқаро академик симпозиумни ўтказилади.
Мавзолей Чашма-Аюб в Бухаре - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.05.2025
Чашмаи Аюб: Бухоро марказидаги муқаддас булоқ
28 Май, 19:23
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0