https://sputniknews.uz/20250823/ozbekiston-tashqi-savdosida-top-5-davlat-51447697.html
Ўзбекистон ташқи савдосида ТОП-5 давлат
Ўзбекистон ташқи савдосида ТОП-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Туркия улуши камайиши Жанубий Корея улуши ўсиши кузатилмоқда. 23.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-23T17:27+0500
2025-08-23T17:27+0500
2025-08-23T17:55+0500
иқтисод
миллий статистика қўмитаси
экспорт
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/17/51447207_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82dd15a8675343014f37c4b9a7d47b44.png
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. 2025 йилнинг январь-июль ойиларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси $44,4 млрдга етди. Ушбу ҳажмнинг ярми Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорлари — Хитой (18%), Россия (16%), Қозоғистон (6%), Туркия (3,6%) ва Жанубий Корея (2,2%) ҳисобига тўғри келади.Батафсил инфографикамизда кўринг.
https://sputniknews.uz/20250822/ozbekiston-tashqi-savdo-51429302.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/17/51447207_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a04a1ed4db9129a279059687ad6f5e80.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, миллий статистика қўмитаси , экспорт, импорт
иқтисод, миллий статистика қўмитаси , экспорт, импорт
Ўзбекистон ташқи савдосида ТОП-5 давлат
17:27 23.08.2025 (янгиланди: 17:55 23.08.2025)
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Туркия улуши камайиши Жанубий Корея улуши ўсиши кузатилмоқда.
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. 2025 йилнинг январь-июль ойиларида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси $44,4 млрдга етди.
Ушбу ҳажмнинг ярми Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорлари — Хитой (18%), Россия (16%), Қозоғистон (6%), Туркия (3,6%) ва Жанубий Корея (2,2%) ҳисобига тўғри келади.
Батафсил инфографикамизда кўринг.