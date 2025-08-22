https://sputniknews.uz/20250822/ozbekiston-tashqi-savdo-51429302.html
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси қандай ўзгарди?
Sputnik Ўзбекистон
Етти ой ичида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 44,4 млрд долларни ташкил этди.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 44,4 млрд долларни ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 7,4 млрд долларга ёки 19,9 % га ошган.Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:Ўзбекистон жаҳоннинг 197 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга ошириб келмоқда.Батафсил – Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 44,4 млрд долларни ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 7,4 млрд долларга ёки 19,9 % га ошган.
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:
экспорт – 20,1 млрд (+34,9 %)
импорт – 24,3 млрд (+9,9 %)
Ўзбекистон жаҳоннинг 197 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга ошириб келмоқда.
