Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250822/ozbekiston-tashqi-savdo-51429302.html
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси қандай ўзгарди?
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси қандай ўзгарди?
Sputnik Ўзбекистон
Етти ой ичида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 44,4 млрд долларни ташкил этди. 22.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-22T19:41+0500
2025-08-22T19:41+0500
инфографика
ўзбекистон
савдо
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/16/51425388_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7a432f3e536b8a2a987faaca9127205.png
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 44,4 млрд долларни ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 7,4 млрд долларга ёки 19,9 % га ошган.Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:Ўзбекистон жаҳоннинг 197 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга ошириб келмоқда.Батафсил – Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/16/51425388_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e0d856b9323a87d16d461929bbfbfa6a.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, савдо, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, савдо, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси қандай ўзгарди?

19:41 22.08.2025
Oбуна бўлиш
Етти ой ичида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 44,4 млрд долларни ташкил этди.
Как_изменился_внешнеторговый_оборот_Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Как_изменился_внешнеторговый_оборот_Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 44,4 млрд долларни ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 7,4 млрд долларга ёки 19,9 % га ошган.
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:
экспорт – 20,1 млрд (+34,9 %)
импорт – 24,3 млрд (+9,9 %)
Ўзбекистон жаҳоннинг 197 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга ошириб келмоқда.
Батафсил – Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0