Зеленский Трампнинг Украина бўйича таклифларини рад этди – Лавров
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Владимир Зеленский Вашингтондаги учрашувда АҚШ Украинадаги можарони ҳал қилиш учун зарур деб ҳисоблайдиган Дональд Трампнинг барча таклифларини рад этди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров NBC телеканалига берган интервьюсида маълум қилди.Лавровнинг сўзларига кўра, Россия АҚШ президенти кўтарган айрим масалалар бўйича мослашувчанлик намоён этишга рози бўлган.Россия ташқи ишлар вазири Владимир Путин ва Зеленский учрашуви ҳақида гапирар экан, у режалаштирилмаганини маълум қилди. Аммо Россия президенти учрашишга тайёр, агар бундай саммит кун тартиби тайёр бўлса.15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини ҳал этиш бўлди.18 август куни Трамп Оқ уйда Зеленский билан музокаралар ўтказди. Икки томонлама учрашувдан кейин уларга айрим Европа етакчилари қўшилди. Томонлар АҚШ билан мувофиқлаштирилган ҳолда Европа мамлакатлари Киев учун тақдим этишни режалаштириаётган хавфсизлик кафолатларини муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik.
Владимир Зеленский Вашингтондаги учрашувда АҚШ Украинадаги можарони ҳал қилиш учун зарур деб ҳисоблайдиган Дональд Трампнинг барча таклифларини рад этди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров NBC телеканалига берган интервьюсида маълум қилди.
“Ҳаммага аён эдики, Вашингтон қабул қилиниши шарт ҳисоблагандек, бир неча принциплар, жумладан, ҳеч қандай НАТОга аъзолик бўлмаслик, <...> ҳудудий масалаларни муҳокама қилиш бор эди, Зеленский эса буларни барига “йўқ” деди”, - дея маълум қилди Россия ТИВ раҳбари.
Лавровнинг сўзларига кўра, Россия АҚШ президенти кўтарган айрим масалалар бўйича мослашувчанлик намоён этишга рози бўлган.
“Президент Трамп Анкориждан кейин бир неча бандларни таклиф қилди, айримларига қўшиламиз, уларнинг айримларига эса айрим мослашувчанлик кўрсатишга рози бўлдик”, - деди Россия вазири.
Россия ташқи ишлар вазири Владимир Путин ва Зеленский учрашуви ҳақида гапирар экан, у режалаштирилмаганини маълум қилди. Аммо Россия президенти учрашишга тайёр, агар бундай саммит кун тартиби тайёр бўлса.
“Учрашув режалаштирилмаган... Путин Зеленский билан учрашишга тайёр, қачонки саммит учун кун тартиби тайёр бўлса, бу кун тартиби умуман тайёр эмас”, - дея қайд этди Лавров.
15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди
. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини
ҳал этиш бўлди.
18 август куни Трамп Оқ уйда Зеленский билан музокаралар ўтказди. Икки томонлама учрашувдан кейин уларга айрим Европа етакчилари қўшилди. Томонлар АҚШ билан мувофиқлаштирилган ҳолда Европа мамлакатлари Киев учун тақдим этишни режалаштириаётган хавфсизлик кафолатларини муҳокама қилишди.