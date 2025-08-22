https://sputniknews.uz/20250822/prezident-tadbirkor-orden-medal-51408326.html
Президент бир қатор тадбиркорларни орден ва медаллар билан тақдирлади
Президент бир қатор тадбиркорларни орден ва медаллар билан тақдирлади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев етти нафар тадбиркорни "Меҳнат шуҳрати" ва "Дўстлик" орденлари билан тақдирлади. 22.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-22T09:47+0500
2025-08-22T09:47+0500
2025-08-22T09:47+0500
жамият
шавкат мирзиёев
тадбиркор
мукофот
тақдирлаш
қозоғистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png
ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев тадбиркорлик соҳасидаги инвестиция лойиҳаларини муваффақиятли амалга ошириб келаётган бир қатор фаоллар/ишбилармонларни мукофотлаш тўғрисида фармон имзолади.Мукофотланганлар:"Меҳнат шуҳрати" ордени билан"Дўстлик" ордени билан
https://sputniknews.uz/20250820/tadbirkorlar-moliya-soliq-engilliklar-51375338.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_164:137:1118:853_1920x0_80_0_0_eccab10edeb80915beefd23189b50950.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, шавкат мирзиёев, тадбиркор, мукофот, тақдирлаш, қозоғистон
жамият, шавкат мирзиёев, тадбиркор, мукофот, тақдирлаш, қозоғистон
Президент бир қатор тадбиркорларни орден ва медаллар билан тақдирлади
Шавкат Мирзиёев етти нафар тадбиркорни "Меҳнат шуҳрати" ва "Дўстлик" орденлари билан тақдирлади.
ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев тадбиркорлик соҳасидаги инвестиция лойиҳаларини муваффақиятли амалга ошириб келаётган бир қатор фаоллар/ишбилармонларни мукофотлаш тўғрисида фармон имзолади
.
"Ўзининг ишбилармонлик ва ташаббускорлик фазилатлари билан тадбиркорлик соҳасида инвестиция лойиҳаларини муваффақиятли амалга ошириб келаётгани, турли йўналишдаги саховат ва ҳомийлик ишлари билан жамиятимизда ўзаро кўмак ва меҳр-оқибат муҳитини мустаҳкамлашга муносиб ҳисса қўшаётгани, ҳудудлар инфратузилмасини яхшилаш, ижтимоий объектларни қуриш, аҳоли учун кўплаб қулай шароит ва имкониятларни яратишда бошқаларга алоҳида ибрат ва намуна бўлаётгани учун", - дейилади фармон матнида.
"Меҳнат шуҳрати" ордени билан
Абдурахимов Аваз Эргашбоевич - "64 BIT" МЧЖ маслаҳатчиси
Ағзамов Ҳамидулла Атовуллаевич - "Toys Uz" МЧЖ раҳбари
Зоитбеков Юсуфбек Қудратбек ўғли - "Lider Kabel Group" МЧЖ раҳбари
Ибрагимов Рашид Хасанович - "Online building project" МЧЖ раҳбари, вилояти
Каримбаев Хўрсанджон Дадажонович - "Фарм Диёр" МЧЖ раҳбари,
Мусина Альфия Рахимовна - Алкоголсиз ичимликлар ва шарбат ишлаб чиқарувчилар уюшмаси раиси
Рахимбаев Айдин - Қозоғистон Республикасининг "BI Group" холдинги директорлар кенгаши раиси