Мирзиёев Янги Тошкентдаги бунёдкорлик лойиҳалари тақдимоти билан танишди
09:23 21.08.2025 (янгиланди: 09:59 21.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства ознакомился с презентацией проектов, реализуемых в Новом Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Янги Тошкент 2 млн аҳолига мўлжалланиб, 19,7 минг гектарда барпо этилмоқда. Маъмурий, турар-жой ва тижорат объектлари қурилиши ҳамда замонавий муҳандислик коммуникацияларини жорий этилмоқда
ТОШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Янги Тошкент лойиҳалари билан танишди.
2023 йилда бошланган Янги Тошкент қурилиши жадал давом этмоқда. Юқори Чирчиқ ва Ўрта Чирчиқ туманларида 19,7 минг гектар майдонда 600 минг аҳолига мўлжалланган 6 минг гектар майдонда биринчи навбатдаги қурилиш ишлари олиб борилмоқда. Келажакда шаҳар 2 миллион кишига мўлжалланган бўлади. Лойиҳа концепцияси Британиянинг "Cross Works" компанияси томонидан ишлаб чиқилган.
Инфратузилма сифатига алоҳида эътибор қаратилмоқда: ер ости коммуникациялари, жумладан, иссиқлик ва сув тармоқлари, электр тармоқлари ва телекоммуникациялар ётқизилмоқда, туннеллар ва ер ости автотураргоҳлари қурилмоқда.
Шаҳар концепциясида экологик транспорт: метро, электробуслар, пиёдалар ва велосипедчилар учун қулай шароитлар кўзда тутилган. Маъмурий ҳудудда давлат органлари учун 60 дан ортиқ бино қуриш режалаштирилган, ўндан ортиқ вазирлик ва идоралар учун вақтинчалик объектлар аллақачон ишламоқда.
Аукцион натижаларига кўра, 13 та тижорат лотлари бўйича 554 миллион долларлик инвестиция шартномалари имзоланди. Шаҳарда меҳмонхоналар, ресторанлар ва янги сайёҳлик марказини ташкил этувчи оригинал бинолар пайдо бўлади. Қурилиш жараёни 160 минг иш ўрни, келажакда эса IT, инновациялар, таълим ва тиббиёт соҳаларида юз минглаб доимий бўш иш ўринларини яратади.
Президент инвестициялар жалб этиб, шинам дам олиш ва хизмат кўрсатиш масканларини ташкил этиш бўйича тавсиялар берди.