Брянск вилоятида украиналик диверсантлар қўлга олинди
Брянск вилоятида украиналик диверсантлар қўлга олинди
ФХХ Брянск вилоятида Британия ва Канадалик инструкторлар томонидан махсус тайёргарланган Украина диверсантлар гуруҳини қўлга олди.
ТОШКЕНТ, 20 авг —Sputnik. Брянск вилоятида Украина қўпорувчилик ва разведка гуруҳининг фаолияти тўхтатилди, уч нафар диверсант қўлга олинди, яна уч нафари йўқ қилинди, деб хабар берди ФХХ.Диверсантлар Россия транспорт инфратузилмаси объектларида қўпорувчилик ва терактлар уюштиришни режалаштирган. Улар Украинада, шунингдек, Литва, Эстония ва Норвегияда Ғарб разведка зобитлари иштирокида махсус тайёргарликдан ўтган.Қўлга олиш вақтида диверсантлар ёнидан қўйидагилар топилган:Ҳибсга олинган диверсантлардан бири унинг гуруҳи 2024 йил сентябрь ойида Белгород вилоятининг Новоосколский туманида темир йўлни портлатганини тан олди.Ҳолат юзасидан қўпорувчилик моддаси бўйича жиноий иш очилган.
Задержание украинских диверсантов в Брянской области
Кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта, публикует ФСБ.
ТОШКЕНТ, 20 авг —Sputnik. Брянск вилоятида Украина қўпорувчилик ва разведка гуруҳининг фаолияти тўхтатилди, уч нафар диверсант қўлга олинди, яна уч нафари йўқ қилинди, деб хабар берди ФХХ.
"Брянск вилояти ИВВ Миллий гвардия қўшинлари билан ҳамкорликда Украина Бош разведка бошқармаси назорати остидаги Махсус операциялар хизмати ходимларидан иборат қўпорувчилик ва разведка гуруҳининг фаолиятини тўхтатди.
Диверсантлар Россия транспорт инфратузилмаси объектларида қўпорувчилик ва терактлар уюштиришни режалаштирган. Улар Украинада, шунингдек, Литва, Эстония ва Норвегияда Ғарб разведка зобитлари иштирокида махсус тайёргарликдан ўтган.
Қўлга олиш вақтида диверсантлар ёнидан қўйидагилар топилган:
овозсиз отиш мосламалари билан жиҳозланган 6та автомат (АҚШ);
16 кг пластик портловчи модда (Чехия);
кўп сонли граната ва патронлар (НАТО);
Ҳибсга олинган диверсантлардан бири унинг гуруҳи 2024 йил сентябрь ойида Белгород вилоятининг Новоосколский туманида темир йўлни портлатганини тан олди.
Ҳолат юзасидан қўпорувчилик моддаси бўйича жиноий иш очилган.