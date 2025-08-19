https://sputniknews.uz/20250819/kichik-biznes-subekt-tashkil-51341138.html
Энг кўп кичик бизнес қайси соҳада ташкил этилаётгани маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Янги ташкил этилган кичик бизнес субъектларининг учдан бир қисми савдо соҳасида фаолият юритмоқда. 19.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-19T13:46+0500
2025-08-19T13:46+0500
2025-08-19T13:46+0500
бизнес
жамият
тадбиркор
қурилиш
соғлиқ
савдо
қишлоқ хўжалиги
ўрмон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304608_0:59:1388:840_1920x0_80_0_0_b354725b0de171e631b6e61b2af4d02e.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Ўзбекистонда 2025 йил январь–июль ойларида 47796 та кичик тадбиркорлик субъекти ташкил этилди. Бу рақам фермер ва деҳқон хўжаликларини ҳисобга олмаган ҳолда келтирилган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси хабар берди.Уларнинг сони иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси олдин берган маълумотига кўра, 2024 йил январь–декабрь ойларида республикада 79,7 мингта янги корхона ва ташкилот ташкил этилган.
https://sputniknews.uz/20250315/ozbekiston-kichik-biznes-48413902.html
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304608_94:0:1294:900_1920x0_80_0_0_5074012dca89b6acaf05b318f3b94433.jpg
бизнес, жамият, тадбиркор, қурилиш, соғлиқ, савдо, қишлоқ хўжалиги, ўрмон
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Ўзбекистонда 2025 йил январь–июль ойларида 47796 та кичик тадбиркорлик субъекти ташкил этилди. Бу рақам фермер ва деҳқон хўжаликларини ҳисобга олмаган ҳолда келтирилган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси хабар берди
.
Уларнинг сони иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:
Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида -6183;
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида - 4234;
Ахборот ва алоқа соҳасида - 1763;
Ташиш ва сақлаш соҳасида -1512;
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида -989;
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси олдин берган маълумотига кўра
, 2024 йил январь–декабрь ойларида республикада 79,7 мингта янги корхона ва ташкилот ташкил этилган.