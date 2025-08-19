Ўзбекистон
Энг кўп кичик бизнес қайси соҳада ташкил этилаётгани маълум бўлди
Янги ташкил этилган кичик бизнес субъектларининг учдан бир қисми савдо соҳасида фаолият юритмоқда. 19.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
бизнес
жамият
тадбиркор
қурилиш
соғлиқ
савдо
қишлоқ хўжалиги
ўрмон
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Ўзбекистонда 2025 йил январь–июль ойларида 47796 та кичик тадбиркорлик субъекти ташкил этилди. Бу рақам фермер ва деҳқон хўжаликларини ҳисобга олмаган ҳолда келтирилган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси хабар берди.Уларнинг сони иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси олдин берган маълумотига кўра, 2024 йил январь–декабрь ойларида республикада 79,7 мингта янги корхона ва ташкилот ташкил этилган.
бизнес, жамият, тадбиркор, қурилиш, соғлиқ, савдо, қишлоқ хўжалиги, ўрмон
Девушка смотрит документы
Девушка смотрит документы
© Depositphotos / stokkete
Oбуна бўлиш
Янги ташкил этилган кичик бизнес субъектларининг учдан бир қисми савдо соҳасида фаолият юритмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Ўзбекистонда 2025 йил январь–июль ойларида 47796 та кичик тадбиркорлик субъекти ташкил этилди. Бу рақам фермер ва деҳқон хўжаликларини ҳисобга олмаган ҳолда келтирилган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси хабар берди.
Уларнинг сони иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:
Савдо соҳасида -17587;
Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида -6183;
Саноат соҳасида -6189;
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида - 4234;
Қурилиш соҳасида - 2680;
Ахборот ва алоқа соҳасида - 1763;
Ташиш ва сақлаш соҳасида -1512;
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида -989;
Бошқа соҳаларда - 6659.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси олдин берган маълумотига кўра, 2024 йил январь–декабрь ойларида республикада 79,7 мингта янги корхона ва ташкилот ташкил этилган.
В каких областях Узбекистана открыли больше всего малых предприятий - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.03.2025
Ўзбекистонда кичик бизнес йил бошидан бери қандай ривожланмоқда?
15 Март, 17:55
