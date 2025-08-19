Сенат қўмитаси нашриётлар жавобгарлигини оширишни муҳокама қилди

https://sputniknews.uz/20250819/axloq-zid-malumot-oldi-olinish-51348833.html
Ахлоққа зид, ўқувчи ёшига номувофиқ ва нотўғри маълумот чоп этган нашриётлар жавобгарликка тортилади. 19.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
Ахлоққа зид, ўқувчи ёшига номувофиқ ва нотўғри маълумот чоп этган нашриётлар жавобгарликка тортилади.
ТОШКЕНТ, 19 авг – Sputnik.
Бугун Сенатнинг Ёшлар, хотин-қизлар, маданият ва спорт масалалари қўмитаси мажлисида “Ноширлик фаолияти тўғрисида”ги қонунга қўшимчалар ва ўзгартириш киритиш ҳақидаги қонун муҳокама қилинди.
Маълум бўлишича, нашриётларда бош муҳаррирнинг ҳуқуқий мақоми ва унга қўйиладиган талаблар ва масъулиятига оид нормаларнинг йўқлиги айрим муаммолар келтириб чиқармоқда.
Хусусан, китобларда қонунчилик ва ижтимоий ахлоққа зид, болаларнинг ёш хусусиятларга мос бўлмаган, тарихий фактлар ва тиббиётга оид китобларда нотўғри маълумотлар нашр этилиши, шунингдек, чоп этилган китоблар давлат стандартлари талабларига мос эмаслиги кузатилмоқда.
Республикада фаолият юритаётган 590та нашриётдан 248тасида бош муҳаррир лавозими йўқ.
Ишлаб чиқилаётган янги қонунда бош муҳаррир лавозимига олий маълумотга эга ва ноширлик соҳасида камида уч йил иш тажрибасига эга шахс тайинланиши мумкин. Бош муҳаррир нашриётнинг ижодий ишлари учун қонунга мувофиқ жавобгар ҳисобланади.
Таъкидланишича, қонуннинг қабул қилиниши китобларни миллий стандартларга мувофиқ чоп этиш, қонунчилик ва ижтимоий ахлоққа зид маълумотлар тарқалишини олдини олиш ҳамда нашриётларнинг ижтимоий масъулиятини оширишга хизмат қилади.