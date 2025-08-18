Парламент делегацияси расмий ташриф билан Қозоғистонга боради

https://sputniknews.uz/20250818/parlament-tashrif-qozogiston-51306996.html
Танзила Нарбаева бошчилигидаги делегацияси Қозоғистон Республикасида расмий ташриф билан Остона шаҳрида бўлади. Ташриф Қозоғистон Сенати Раиси таклифига биноан...
ТОШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Парламент делегацияси жорий йилнинг 18–19 август кунлари Қозоғистон Республикасида расмий ташриф билан Остона шаҳрида бўлади. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.
10:08 18.08.2025 (янгиланди: 11:57 18.08.2025)
Танзила Нарбаева бошчилигидаги делегацияси Қозоғистон Республикасида расмий ташриф билан Остона шаҳрида бўлади. Ташриф Қозоғистон Сенати Раиси таклифига биноан амалга оширилмоқда.
Парламент делегацияси жорий йилнинг 18–19 август кунлари Қозоғистон Республикасида расмий ташриф билан Остона шаҳрида бўлади. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.
"Олий Мажлис Сенати Раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги парламент делегацияси жорий йилнинг 18–19 август кунлари Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати Раиси Маулен Ашимбаев таклифига биноан расмий ташриф билан Остона шаҳрида бўлади",- дейилган хабарда.