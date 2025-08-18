Ўзбекистон
Парламент делегацияси расмий ташриф билан Қозоғистонга боради
Парламент делегацияси расмий ташриф билан Қозоғистонга боради
Танзила Нарбаева бошчилигидаги делегацияси Қозоғистон Республикасида расмий ташриф билан Остона шаҳрида бўлади. Ташриф Қозоғистон Сенати Раиси таклифига биноан... 18.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-18T10:08+0500
2025-08-18T11:57+0500
ТОШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Парламент делегацияси жорий йилнинг 18–19 август кунлари Қозоғистон Республикасида расмий ташриф билан Остона шаҳрида бўлади. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.
Янгиликлар
Парламент делегацияси расмий ташриф билан Қозоғистонга боради

10:08 18.08.2025 (янгиланди: 11:57 18.08.2025)
© Sputnik / Николай Лазаренко / Медиабанкка ўтишВиды Астаны
Виды Астаны - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2025
© Sputnik / Николай Лазаренко
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Танзила Нарбаева бошчилигидаги делегацияси Қозоғистон Республикасида расмий ташриф билан Остона шаҳрида бўлади. Ташриф Қозоғистон Сенати Раиси таклифига биноан амалга оширилмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Парламент делегацияси жорий йилнинг 18–19 август кунлари Қозоғистон Республикасида расмий ташриф билан Остона шаҳрида бўлади. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.

"Олий Мажлис Сенати Раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги парламент делегацияси жорий йилнинг 18–19 август кунлари Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати Раиси Маулен Ашимбаев таклифига биноан расмий ташриф билан Остона шаҳрида бўлади",- дейилган хабарда.

