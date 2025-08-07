Танзила Нарбаева БМТ бош котибининг олий вакили билан учрашди — нималар муҳокама қилинди?

Ўзбекистон
Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева Бирлашган Миллатлар Ташкилоти бош котибининг олий вакили Фатима Рабабхоним билан учрашди
ТОШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) бош котибининг олий вакили Фатима Рабабхоним билан учрашди. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.Учрашув Аваза шаҳрида БМТнинг денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференцияси доирасида ўтказилди.Кейинги йилларда Марказий Осиё давлатларининг ўзаро дўстона муносабатлари ҳамда яқин қўшничилик алоқалари давлатлар ва минтақа ривожи, халқлар фаровонлиги учун муҳим аҳамият касб этаётганлиги алоҳида таъкидлаб ўтилди.Шунингдек, Барқарор ривожланиш мақсадларида белгиланган вазифалар ҳамда БМТнинг денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференцияси доирасида қабул қилинган хужжатларнинг самарали ижросини таъминлаш масалалари кўриб чиқилди.
ўзбекистон
Мулоқот чоғида минтақада ташқи савдо, транспорт ва коммуникация соҳаларидаги имкониятлар ҳамда халқаро даражада ҳамкорликни кучайтириш борасида истиқболли режалар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) бош котибининг олий вакили Фатима Рабабхоним билан учрашди. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув Аваза шаҳрида БМТнинг денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференцияси доирасида ўтказилди.
Фатима Рабабхоним Тошкент шаҳрида ўтказилган Парламентлараро иттифоқнинг 150-ассамблеясини юксак баҳолаб, бугунги Сенат фаолиятини дунё мамлакатларининг кўплаб парламентлари учун намуна эканлигини эътироф этди.
Кейинги йилларда Марказий Осиё давлатларининг ўзаро дўстона муносабатлари ҳамда яқин қўшничилик алоқалари давлатлар ва минтақа ривожи, халқлар фаровонлиги учун муҳим аҳамият касб этаётганлиги алоҳида таъкидлаб ўтилди.
Мулоқот чоғида минтақада ташқи савдо, транспорт ва коммуникация соҳаларидаги имкониятлар ҳамда халқаро даражада ҳамкорликни кучайтириш борасида истиқболли режалар муҳокама қилинди.
Шунингдек, Барқарор ривожланиш мақсадларида белгиланган вазифалар ҳамда БМТнинг денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференцияси доирасида қабул қилинган хужжатларнинг самарали ижросини таъминлаш масалалари кўриб чиқилди.
