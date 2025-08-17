https://sputniknews.uz/20250817/soliq-huquqbuzarliklari-mukofot-51299911.html
Солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида хабар берганларга қанча мукофот тўлангани очиқланди
Солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида хабар берганларга қанча мукофот тўлангани очиқланди
Ҳуқуқбузарлик ҳолатлари бўйича хабар берган фуқароларга 27 451 та ҳолат бўйича 19,7 млрд сўм мукофот тўланган. 17.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Ўзбекистонда йил бошидан солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида 63 мингдан ортиқ мурожаат келиб тушди. Бу ҳақда Солиқ қўмитаси ахборот хизмати маълум қилди.Билдирилишича, 2025 йилнинг ўтган 7 ойи давомида "Солиқ" мобил иловасининг "Солиқ ҳамкор" тизими орқали солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида 63 988 та мурожаат келиб тушган.Шундан:Қайд этилишича, мурожаатларнинг 31 423 таси такрорий бўлганлиги ёки шикоят келиб тушган тадбиркорлик субъектида текширув давом этаётгани сабабли кўриб чиқилмаган. Мурожаатлар асосида 25 924 та сайёр солиқ текшируви ўтказилиб, 98,9 фоиз ҳолатда ҳуқуқбузарлик тасдиқланган.Қўмита тақдим этган маълумотларга кўра, ҳуқуқбузарлик ҳолатлари бўйича хабар берган фуқароларга 27 451 та ҳолат бўйича (ундирилган жарима суммасидан 20 фоиз) 19,7 млрд сўм мукофот тўланган.Энг кўп мукофот пули Тошкент шаҳрида келиб тушган мурожаатчиларга берилган — 4 миллиард 855 миллион 500 минг сўм. Энг ками эса мурожаатлар сони ҳам кам бўлган Жиззах вилояти аҳолисига тўланган — 574,5 миллион сўм.Ўзбекистонда солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида хабар берган шахсларни пул билан рағбатлантириш 2022 йилда бошланган.
