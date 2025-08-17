https://sputniknews.uz/20250817/qoraqalpogiston-yalpi-hududiy-mahsulot-51294175.html
Қорақалпоғистон ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми ўртача 6–6,5 фоизга етказилади
Sputnik Ўзбекистон
2025–2026 йилларда Қорақалпоғистонни барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари белгиланди. 17.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-17T10:00+0500
2025-08-17T10:00+0500
2025-08-17T10:39+0500
иқтисод
қорақалпоғистон
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Ўзбекистон президентининг Қорақалпоғистонни ижтимоий ва иқтисодий тарафлама ривожлантиришга қаратилган қарори қабул қилинди. Бу ҳақда Адлия вазирлигининг "Ҳуқуқий ахборот" Telegram-каналида маълум қилинди. Қуйидагилар 2025–2026 йилларда Қорақалпоғистон Республикасини барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди, жумладан:Қарорга кўра, Қорақалпоғистон Республикасини 2035 йилгача ривожлантириш бўйича стратегия 5 йиллик батафсил дастур асосида амалга оширилади.Дастурни молиялаштириш учун натижага асосланган молиялаштириш тизими (PforR) бўйича 150–200 млн доллар миқдоридаги хорижий маблағлар жалб қилинади.
Янгиликлар
uz_UZ
иқтисод, қорақалпоғистон
10:00 17.08.2025 (янгиланди: 10:39 17.08.2025)
2025–2026 йилларда Қорақалпоғистонни барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари белгиланди.
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik.
Ўзбекистон президентининг Қорақалпоғистонни ижтимоий ва иқтисодий тарафлама ривожлантиришга қаратилган қарори қабул қилинди. Бу ҳақда Адлия вазирлигининг “Ҳуқуқий ахборот” Telegram-каналида маълум қилинди.
Қуйидагилар 2025–2026 йилларда Қорақалпоғистон Республикасини барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди, жумладан:
ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмини ўртача 6–6,5 фоизга етказиш;
саноат ишлаб чиқариши ҳажмини 5–6 фоизга етказиш;
бозор хизматлари ҳажмини 15–17 фоизга етказиш.
Қарорга кўра, Қорақалпоғистон Республикасини 2035 йилгача ривожлантириш бўйича стратегия 5 йиллик батафсил дастур асосида амалга оширилади.
Дастурни молиялаштириш учун натижага асосланган молиялаштириш тизими (PforR) бўйича 150–200 млн доллар миқдоридаги хорижий маблағлар жалб қилинади.