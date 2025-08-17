https://sputniknews.uz/20250817/ozbekiston-sement-51296898.html
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Ўзбекистонда цемент ишлаб чиқариш ҳажми 18,2 % га ошди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь-июнь ойларида қарийб 9,2 млн тонна цемент ишлаб чиқарилган.Ушбу кўрсаткичнинг йиллар кесимидаги динамикаси қуйидагича (январь-июнь): 2023 йил – 5 731,9 минг тонна; 2024 йил – 7 745,3 минг тонна; 2025 йил – 9 158,2 минг тонна
Ўзбекистонда цемент ишлаб чиқариш ҳажми ошди
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik.
Ўзбекистонда цемент ишлаб чиқариш ҳажми 18,2 % га ошди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь-июнь ойларида қарийб 9,2 млн тонна цемент ишлаб чиқарилган.
“Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,4 млн тоннага ёки 18,2 % га ошган”, - дейилади хабарда.
Ушбу кўрсаткичнинг йиллар кесимидаги динамикаси қуйидагича (январь-июнь): 2023 йил – 5 731,9 минг тонна; 2024 йил – 7 745,3 минг тонна; 2025 йил – 9 158,2 минг тонна