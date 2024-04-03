Ўзбекистонда 841 километр йўллар цемент-бетон қоплама билан янгидан қурилади
© Sputnik / Рамиз БахтияровГоры при въезде в Шерабад
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Давлат раҳбари йўлларни сифатли қуриш, таъмирланадиган кўчалар бўйида дарахтларни ўстириш орқали ҳудуд экологиясини яхшилаш, қишлоқларда қулай йўл-транспорт инфратузилмасини яратиш бўйича кўрсатмалар берди.
ТОШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев автомобиль йўллари қурилишига оид режалар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистонда халқаро ва маҳаллий йўллар тармоғини ривожлантириш, транспортлар ҳаракатига қулайлик яратиш мақсадида кўплаб лойиҳалар ишлаб чиқилган. Жумладан, Осиё тараққиёт банки иштирокида “Цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш” лойиҳаси кўзда тутилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов в сфере строительства автомобильных дорог.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов в сфере строительства автомобильных дорог.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Таъкидланишича, лойиҳа доирасида Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлардаги 86 та туманда, 770 мингдан зиёд аҳоли истиқомат қиладиган 272 та маҳалладаги 841 километр йўллар цемент-бетон қоплама билан янгидан қурилади. Бунга Осиё тараққиёт банкининг 240 миллион долларлик қарз маблағи йўналтирилади.
Қурилиш ҳамда техник назорат ишлари тўлиқ маҳаллий пудратчилар – хусусий тадбиркорлар ва маҳаллий муҳандислар томонидан амалга оширилади. Йўллар фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, бош пудратчи томонидан 5 йил давомида кафолатли соз ҳолатда сақланади ва эксплуатация қилинади.
Яна бир лойиҳа халқаро аҳамиятдаги М39 “Олмаота – Бишкек – Тошкент – Шаҳрисабз – Термиз” магистрал автомобиль йўлининг 1255-1315 километрларини реконструкция қилишга қаратилган.
Лойиҳа доирасида 60 километр узунликдаги йўл цемент-бетон қопламадан 4 тасмали қилиб қурилади. Деҳқонобод тумани марказини айланиб ўтувчи 17 километрлик янги йўл, 14 та кўприк ва йўл ўтказгичлар барпо этилади. Бу Ислом тараққиёт банки ва ОПЕК халқаро тараққиёт жамғармасидан жалб этиладиган қарийб 154 миллион доллар ҳисобидан молиялаштирилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов в сфере строительства автомобильных дорог.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов в сфере строительства автомобильных дорог.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон президентининг 2023 йил 10 октябрдаги қарорида умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари рўйхатини қайтадан тузиш вазифаси белгиланган. Шунингдек, тажриба-синов тариқасида, Қорақалпоғистон Республикаси ва ҳар бир вилоятда 20 километрдан автомобиль йўлини эксплуатация қилишга аутсорсинг асосида хусусий сектор жалб қилинадиган йўллар рўйхати тасдиқланган.
Тақдимотда шу борада амалга оширилаётган ишлар ва жорий йилга мўлжалланган чора-тадбирлар ҳақида ахборот берилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов в сфере строительства автомобильных дорог.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов в сфере строительства автомобильных дорог.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари йўлларни сифатли қуриш, таъмирланадиган кўчалар бўйида дарахтларни ўстириш орқали ҳудуд экологиясини яхшилаш, қишлоқларда қулай йўл-транспорт инфратузилмасини яратиш бўйича кўрсатмалар берди.