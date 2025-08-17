Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИ: Дори воситаларининг умумий бозорини ривожлантириш концепцияси нимани назарда тутади
ЕОИИ: Дори воситаларининг умумий бозорини ривожлантириш концепцияси нимани назарда тутади
2026 йил 1 январдан бошлаб аъзо давлатларда фақат ЕОИИ рўйхатга олиш гувоҳномасига эга бўлган дори-дармонлар муомалада бўлиши керак.
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида бўлиб ўтган Евроосиё ҳукуматлараро Кенгашининг мажлисида Евроосиё иқтисодий иттифоиқи (ЕОИИ) доирасида Дори воситалари умумий бозорини ривожлантириш концепцияси тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, Концепция бозорни янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари сифатида рўйхатга олиш тартиб-қоидаларини такомиллаштириш ва оптималлаштириш ва дори воситаларининг айланишини тартибга солиш, ахборот тизимлари самарадорлигини ошириш, Иттифоқ мамлакатларида инфратузилма ва ваколатларни ривожлантириш, уларнинг фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ҳамкорлиги, халқаро тажрибани ҳисобга олган ҳолда дори воситаларининг айланишини тартибга солишни белгилайди.2026 йилгача миллий қоидаларга мувофиқ берилган дори-дармонларни рўйхатдан ўтказиш гувоҳномалари ўз таъсирини сақлаб қолади.ЕОИИ божхона ҳудудида келгусида мурожаат қилиш имконияти учун бундай дорилар рўйхатга олиш ҳужжатларини Иттифоқ ҳужжатларига мувофиқлаштириш тартибидан ўтиши ва ЕОИИнинг рўйхатдан ўтган дори воситаларининг ягона реестрига киритилиши керак.2026 йил 1 январдан бошлаб аъзо давлатларда фақат ЕОИИ рўйхатга олиш гувоҳномасига эга бўлган дори-дармонлар муомалада бўлиши керак.Ҳукуматлараро Кенгаш томонидан қабул қилинган ҳужжатни амалга ошириш Иттифоқ фуқаролари учун хавфсиз ва сифатли дори-дармонларнинг мавжудлигини ошириши керак, дея қўшимча қилинган хабарда.
ЕОИИ: Дори воситаларининг умумий бозорини ривожлантириш концепцияси нимани назарда тутади

16:00 17.08.2025

16:00 17.08.2025
2026 йил 1 январдан бошлаб аъзо давлатларда фақат ЕОИИ рўйхатга олиш гувоҳномасига эга бўлган дори-дармонлар муомалада бўлиши керак.
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида бўлиб ўтган Евроосиё ҳукуматлараро Кенгашининг мажлисида Евроосиё иқтисодий иттифоиқи (ЕОИИ) доирасида Дори воситалари умумий бозорини ривожлантириш концепцияси тасдиқланди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Ҳужжатнинг мақсади ушбу бозорнинг дори воситаларининг хавфсизлиги, самарадорлиги ва сифатига қўйиладиган мажбурий талаблар асосида барқарор ишлашини таъминлашдир.
Таъкидланишича, Концепция бозорни янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари сифатида рўйхатга олиш тартиб-қоидаларини такомиллаштириш ва оптималлаштириш ва дори воситаларининг айланишини тартибга солиш, ахборот тизимлари самарадорлигини ошириш, Иттифоқ мамлакатларида инфратузилма ва ваколатларни ривожлантириш, уларнинг фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ҳамкорлиги, халқаро тажрибани ҳисобга олган ҳолда дори воситаларининг айланишини тартибга солишни белгилайди.
2026 йилгача миллий қоидаларга мувофиқ берилган дори-дармонларни рўйхатдан ўтказиш гувоҳномалари ўз таъсирини сақлаб қолади.
ЕОИИ божхона ҳудудида келгусида мурожаат қилиш имконияти учун бундай дорилар рўйхатга олиш ҳужжатларини Иттифоқ ҳужжатларига мувофиқлаштириш тартибидан ўтиши ва ЕОИИнинг рўйхатдан ўтган дори воситаларининг ягона реестрига киритилиши керак.
2026 йил 1 январдан бошлаб аъзо давлатларда фақат ЕОИИ рўйхатга олиш гувоҳномасига эга бўлган дори-дармонлар муомалада бўлиши керак.
Ҳукуматлараро Кенгаш томонидан қабул қилинган ҳужжатни амалга ошириш Иттифоқ фуқаролари учун хавфсиз ва сифатли дори-дармонларнинг мавжудлигини ошириши керак, дея қўшимча қилинган хабарда.
