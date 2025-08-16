Ўзбекистон
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИда биржа савдоларини ривожлантириш дастури тасдиқланди
ЕОИИда биржа савдоларини ривожлантириш дастури тасдиқланди
Ҳужжат тўрт қисмдан иборат. У умумий қоидалар, тадбирлар тизими, амалга оширишни таъминлаш механизмлари ва ресурсларни қўллаб-қувватлашни ўз ичига олади. 16.08.2025
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий Иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари бош вазирлари 15 август куни Қирғизистонда бўлиб ўтган ҳукуматлараро кенгаш мажлисида умумий бозорда биржа савдоларини ривожлантириш дастурини тасдиқлашди.Ҳужжат тўрт қисмдан иборат бўлиб, умумий қоидалар, тадбирлар тизими, амалга оширишни таъминлаш механизмлари ва ресурсларни қўллаб-қувватлашни ўз ичига олади.Дастур уч босқични ўз ичига олади: умумий биржа бозорини шакллантириш учун ҳужжатларни ишлаб чиқиш, пилот лойиҳаларни амалга ошириш ва имитация савдоларини ўтказиш, шунингдек, 2029 йилга келиб биржа бозорининг тўлиқ ишлашини бошлаш.Дастурга 14 та тадбир киритилган, шу жумладан, товарларнинг умумий биржа бозорини шакллантириш тўғрисидаги халқаро шартномани ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, савдо ташкилотчилари ва инфратузилма ташкилотлари ўртасидаги келишув, Иттифоқ органлари ҳужжатлари ва савдо ташкилотчилари ўртасидаги протоколлар.
Ҳужжат тўрт қисмдан иборат. У умумий қоидалар, тадбирлар тизими, амалга оширишни таъминлаш механизмлари ва ресурсларни қўллаб-қувватлашни ўз ичига олади.
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий Иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари бош вазирлари 15 август куни Қирғизистонда бўлиб ўтган ҳукуматлараро кенгаш мажлисида умумий бозорда биржа савдоларини ривожлантириш дастурини тасдиқлашди.
Ҳужжат тўрт қисмдан иборат бўлиб, умумий қоидалар, тадбирлар тизими, амалга оширишни таъминлаш механизмлари ва ресурсларни қўллаб-қувватлашни ўз ичига олади.
Дастур уч босқични ўз ичига олади: умумий биржа бозорини шакллантириш учун ҳужжатларни ишлаб чиқиш, пилот лойиҳаларни амалга ошириш ва имитация савдоларини ўтказиш, шунингдек, 2029 йилга келиб биржа бозорининг тўлиқ ишлашини бошлаш.
Дастурга 14 та тадбир киритилган, шу жумладан, товарларнинг умумий биржа бозорини шакллантириш тўғрисидаги халқаро шартномани ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, савдо ташкилотчилари ва инфратузилма ташкилотлари ўртасидаги келишув, Иттифоқ органлари ҳужжатлари ва савдо ташкилотчилари ўртасидаги протоколлар.
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Арипов: Ўзбекистон тўрт йил ичида ЕОИИ билан савдо айланмасини 80 фоизга оширди
Кеча, 15:18
