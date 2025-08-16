https://sputniknews.uz/20250816/tramp-putin-51282474.html
Трамп Путинни кучли ва ақлли етакчи деб атади
Трамп Путинни кучли ва ақлли етакчи деб атади
16.08.2025
Эслатамиз, Анкорижда Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп учрашуви бўлиб ўтди. Етакчилар музокаралари деярли уч соат давом этди.
Трамп Путинни кучли ва ақлли етакчи деб атади
АҚШ раҳбари Путин кучли етакчи эканлигига ишончи комил.
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трампнинг ишончи комилки, унинг россиялик ҳамкасби Владимир Путин кучли ва ақлли етакчидир.
“У кучли ва ўта қатъий. Лекин учрашув жуда илиқ бўлди”, - деди Трамп Аляскада Путин билан саммит якунларига кўра “Fox News” телеканалига берган интревьюсида.
Эслатамиз, Анкорижда Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп учрашуви бўлиб ўтди.
Етакчилар музокаралари деярли уч соат давом этди.