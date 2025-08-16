Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250816/tramp-putin-51282474.html
Трамп Путинни кучли ва ақлли етакчи деб атади
Трамп Путинни кучли ва ақлли етакчи деб атади
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ раҳбари Путин кучли етакчи эканлигига ишончи комил. 16.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-16T12:09+0500
2025-08-16T12:09+0500
дунё янгиликлари
дунёда
дональд трамп
владимир путин
россия
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51282221_0:0:2734:1538_1920x0_80_0_0_a89e346150ab8b19d3c145eb4d7a55e1.jpg
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трампнинг ишончи комилки, унинг россиялик ҳамкасби Владимир Путин кучли ва ақлли етакчидир.Эслатамиз, Анкорижда Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп учрашуви бўлиб ўтди. Етакчилар музокаралари деярли уч соат давом этди.
https://sputniknews.uz/20250816/putin-tramp-51276659.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51282221_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_f1d3cd17896a62ac8550f097a7f6df21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, дональд трамп, владимир путин, россия, ақш
дунё янгиликлари, дунёда, дональд трамп, владимир путин, россия, ақш

Трамп Путинни кучли ва ақлли етакчи деб атади

12:09 16.08.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
АҚШ раҳбари Путин кучли етакчи эканлигига ишончи комил.
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трампнинг ишончи комилки, унинг россиялик ҳамкасби Владимир Путин кучли ва ақлли етакчидир.
“У кучли ва ўта қатъий. Лекин учрашув жуда илиқ бўлди”, - деди Трамп Аляскада Путин билан саммит якунларига кўра “Fox News” телеканалига берган интревьюсида.
Эслатамиз, Анкорижда Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трамп учрашуви бўлиб ўтди. Етакчилар музокаралари деярли уч соат давом этди.
Саммит России и США на Аляске - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
“Тинчлик учун имконият”: Аляскадаги учрашувдан кейин Путин ва Трамп нималар деди
07:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0