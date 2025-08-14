https://sputniknews.uz/20250814/markaziy-osiyo-51233564.html
Марказий Осиё барқарорлик ва барқарор ривожланиш макони бўлиб қолмоқда - Аълоев
Марказий Осиё барқарорлик ва барқарор ривожланиш макони бўлиб қолмоқда - Аълоев
Sputnik Ўзбекистон
Форум Марказий Осиё мамлакатлари орасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтирди, ўзаро ишончни мустаҳкамлади ва замонавий таҳдидларга жавоб берадиган янги... 14.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-14T16:19+0500
2025-08-14T16:19+0500
2025-08-14T16:19+0500
ўзбекистон
сиёсат
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51235873_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_bca0dbb3303188796594f226c0708452.jpg
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Марказий Осиё барқарорлик ва барқарор ривожланиш макони бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев Тошкентдаги "Марказий Осиё – ишонч, хавфсизлик ва барқарор тараққиётнинг умумий макони" VIII Марказий Осиё экспертлари форумида (МОЭФ) маълум қилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Аълоев форум минтақа давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувлари доирасида ташкил этилган биринчи беш томонлама формат эканини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, майдонча йиллар давомида асосий масалалар бўйича фикр алмашиш ва таклифлар ишлаб чиқиш учун нуфузли механизм сифатида ўзини намоён этди. Қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли ўзаро ишонч мустаҳкамланди, савдо-иқтисодий ҳамкорлик кенгайди ва муҳим лойиҳалар илгари сурилди.Жорий форумнинг асосий вазифаси –ноябрь ойида Тошкентда бўлиб ўтадиган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг еттинчи маслаҳат учрашуви кун тартибини амалий таклифлар билан бойитиш.Аълоев қисқа муддатда амалий ҳамкорликнинг тизимли механизмлари – норматив-ҳуқуқий база, тармоқ форматлари, миллий координаторлар институти, “йўл хариталари” ва концепциялар яратилганини қайд этди. Замонавий таҳдидларга жавоб берадиган янги ҳамкорлик режими жорий этилган.“Марказий Осиё плюс” форматидаги халқаро майдонлар сони учтадан ўн биртага етди. Бу универсал формат иштирокчи давлатлар 80 миллиондан ортиқ аҳолисини бирлаштирди.Ўзбекистон раислиги даврида 20 тадан ортиқ тадбир, жумладан, сиёсий бирлашув ва асосий тармоқ масалаларига бағишланган учрашувлар ўтказилади. Йил бошидан буён хавфсизлик, энергетика, сув ва экология, саноат соҳалари бўйича вазирлар учрашувлари, шунингдек медиа ва ёшлар форумлари ўтказилди.
https://sputniknews.uz/20250726/markaziy-osiyo-sanoat-salohiyati-eik-50865477.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51235873_12:0:1345:1000_1920x0_80_0_0_6ab298b66f845a306e407db3f7ecb267.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, сиёсат, марказий осиё
ўзбекистон, сиёсат, марказий осиё
Марказий Осиё барқарорлик ва барқарор ривожланиш макони бўлиб қолмоқда - Аълоев
Форум Марказий Осиё мамлакатлари орасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтирди, ўзаро ишончни мустаҳкамлади ва замонавий таҳдидларга жавоб берадиган янги формат сифатида ўзини кўрсатди.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
Марказий Осиё барқарорлик ва барқарор ривожланиш макони бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Баҳромжон Аълоев Тошкентдаги "Марказий Осиё – ишонч, хавфсизлик ва барқарор тараққиётнинг умумий макони" VIII Марказий Осиё экспертлари форумида (МОЭФ) маълум қилди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди
.
Аълоев форум минтақа давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувлари доирасида ташкил этилган биринчи беш томонлама формат эканини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, майдонча йиллар давомида асосий масалалар бўйича фикр алмашиш ва таклифлар ишлаб чиқиш учун нуфузли механизм сифатида ўзини намоён этди. Қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли ўзаро ишонч мустаҳкамланди, савдо-иқтисодий ҳамкорлик кенгайди ва муҳим лойиҳалар илгари сурилди.
Жорий форумнинг асосий вазифаси –ноябрь ойида Тошкентда бўлиб ўтадиган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг еттинчи маслаҳат учрашуви кун тартибини амалий таклифлар билан бойитиш.
Аълоев қисқа муддатда амалий ҳамкорликнинг тизимли механизмлари – норматив-ҳуқуқий база, тармоқ форматлари, миллий координаторлар институти, “йўл хариталари” ва концепциялар яратилганини қайд этди. Замонавий таҳдидларга жавоб берадиган янги ҳамкорлик режими жорий этилган.
“Глобал ноаниқлик шароитида Марказий Осиё барқарорлик ва изчил тараққиёт макони бўлиб қолмоқда”, – деди дипломат. Унинг сўзларига кўра, минтақа жаҳон сиёсатининг ягона субъекти сифатида ҳаракат қилмоқда.
“Марказий Осиё плюс” форматидаги халқаро майдонлар сони учтадан ўн биртага етди. Бу универсал формат иштирокчи давлатлар 80 миллиондан ортиқ аҳолисини бирлаштирди.
Ўзбекистон раислиги даврида 20 тадан ортиқ тадбир, жумладан, сиёсий бирлашув ва асосий тармоқ масалаларига бағишланган учрашувлар ўтказилади. Йил бошидан буён хавфсизлик, энергетика, сув ва экология, саноат соҳалари бўйича вазирлар учрашувлари, шунингдек медиа ва ёшлар форумлари ўтказилди.