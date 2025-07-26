https://sputniknews.uz/20250726/markaziy-osiyo-sanoat-salohiyati-eik-50865477.html
Марказий Осиё мамлакатлари саноат салоҳиятининг жадал ўсиши билан ажралиб туради — ЕИК
Марказий Осиё мамлакатлари саноат салоҳиятининг жадал ўсиши билан ажралиб туради — ЕИК
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Душанбе шаҳрида ўтказилган Марказий Осиё халқаро иқтисодий форумининг панель сессиясида ЕИКнинг саноат сиёсати департаменти директори Николай Кушнарев нутқ сўзлади.
2025-07-26T18:54+0500
2025-07-26T18:54+0500
2025-07-26T18:54+0500
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ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Марказий Осиё халқаро иқтисодий форумида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) саноат ҳамкорлик имкониятларини тақдим этди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Душанбе шаҳрида ўтказилган Марказий Осиё халқаро иқтисодий форумининг панель сессиясида ЕИКнинг саноат сиёсати департаменти директори Николай Кушнарев нутқ сўзлади.ЕИК департаменти раҳбари ЕОИИ ва Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодиётининг барқарор узоқ муддатли ривожланишини таъминлаш учун биргаликдаги саъй-ҳаракатларни асосий замонавий саноат тармоқларида технологик ютуққа йўналтириш зарурлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20250712/eoii-mamlakatlari-sanoat-kooperatsiyasi-50483600.html
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марказий осиё саноат салоҳияти еик
марказий осиё саноат салоҳияти еик
Марказий Осиё мамлакатлари саноат салоҳиятининг жадал ўсиши билан ажралиб туради — ЕИК
Марказий Осиё халқаро иқтисодий форумининг панель сессиясида ЕИКнинг саноат сиёсати департаменти директори Николай Кушнарев нутқ сўзлади.
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Марказий Осиё халқаро иқтисодий форумида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) саноат ҳамкорлик имкониятларини тақдим этди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Душанбе шаҳрида ўтказилган Марказий Осиё халқаро иқтисодий форумининг панель сессиясида ЕИКнинг саноат сиёсати департаменти директори Николай Кушнарев нутқ сўзлади.
Николай Кушнарев ўз нутқида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) доирасидаги интеграция жараёнларини ривожлантиришнинг асосий жиҳатлари ва мумкин бўлган истиқболларини ҳамда уларда Марказий Осиё давлатларининг ролини қайд этди.
ЕИК департаменти раҳбари ЕОИИ ва Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодиётининг барқарор узоқ муддатли ривожланишини таъминлаш учун биргаликдаги саъй-ҳаракатларни асосий замонавий саноат тармоқларида технологик ютуққа йўналтириш зарурлигини таъкидлади.
“Марказий Осиё мамлакатлари салмоқли ресурс салоҳиятига эга ва саноат салоҳиятининг жадал ўсиши билан ажралиб туради. Бу ерда мамлакатлар учун ЕОИИ ҳудудида қўшма юқори технологияли ишлаб чиқариш қувватларини яратишда иштирок этиш учун яхши имконият, шунингдек, Евроосиё инвестициялари ва янги технологик ҳамкорлик имкониятлари яратилмоқда”, — деди Николай Кушнарев.