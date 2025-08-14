Ўзбекистон
Имтиҳон натижасидан норозилар аппеляция шикоятини қандай киритади?
Имтиҳон натижасидан норозилар аппеляция шикоятини қандай киритади?
Олий таълим муассасалари бакалавриат йўналишларига кириш тест синовлари натижасидан норози бўлган абитуриентлар 15 августдан 24 августгача (10 кун давомида) my.uzbmb.uz сайтидаги шахсий кабинет орқали онлайн тарзда апелляция аризасини бериши мумкин.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Олий таълим муассасалари бакалавриат йўналишларига кириш тест синовлари натижасидан норози бўлган абитуриентлар 15 августдан 24 августгача (10 кун давомида) my.uzbmb.uz сайтидаги шахсий кабинет орқали онлайн тарзда апелляция аризасини бериши мумкин. Бу ҳақда Ўзбекистон Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Апелляция бериши учун абитуриент тест синовида иштирок этган ва ундан четлатилмаган бўлиши шарт.Апелляция аризасини берган абитуриентга уни кўриб чиқиш санаси ва вақти кўрсатилган хабарнома берилади.Абитуриент белгиланган вақтда шахсини тасдиқловчи ҳужжат ва хабарнома билан Билимни баҳолаш агентлигига ёки хабарномада кўрсатилган жойга келиши лозим.Апелляция шикоятларини кўриб чиқиш жараёни 2025 йил 21-августдан бошланади.
Бакалавриат йўналишларига кириш тест синовлари натижасидан норози бўлган абитуриентлар онлайн тарзда апелляция аризасини бериши мумкин. Шикоятларини кўриб чиқиш 21-августдан бошланади.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Олий таълим муассасалари бакалавриат йўналишларига кириш тест синовлари натижасидан норози бўлган абитуриентлар 15 августдан 24 августгача (10 кун давомида) my.uzbmb.uz сайтидаги шахсий кабинет орқали онлайн тарзда апелляция аризасини бериши мумкин. Бу ҳақда Ўзбекистон Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Апелляция бериши учун абитуриент тест синовида иштирок этган ва ундан четлатилмаган бўлиши шарт.
Апелляция аризасини берган абитуриентга уни кўриб чиқиш санаси ва вақти кўрсатилган хабарнома берилади.
Абитуриент белгиланган вақтда шахсини тасдиқловчи ҳужжат ва хабарнома билан Билимни баҳолаш агентлигига ёки хабарномада кўрсатилган жойга келиши лозим.
Апелляция шикоятларини кўриб чиқиш жараёни 2025 йил 21-августдан бошланади.
