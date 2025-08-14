Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИ мамлакатлари иқтисодиёти ўртача жаҳон кўрсаткичларидан юқори суръатда ўсмоқда
2015–2024 йилларда Евроосиё иқтисодий иттифоқи ялпи ички маҳсулоти қарийб 1 триллион долларга ўсди. Иттифоқ иқтисодиёти жаҳон ўртача кўрсаткичларидан юқори... 14.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
Иттифоқ мамлакатларида товар ва хизматлар ўзаро савдоси, шунингдек, меҳнат миграцияси соҳасида интеграция самараси яққол сезилмоқда. Интеграциянинг ЯИМга қўшган энг катта ҳиссаси Арманистон ва Қирғизистонда қайд этилган.ЕОИИ миқёсида интеграциянинг иқтисодиётга қўшган ҳиссаси ЯИМнинг 1,65 фоизи ёки тахминан 40 миллиард доллар деб баҳоланмоқда
ЕОИИ мамлакатлари иқтисодиёти ўртача жаҳон кўрсаткичларидан юқори суръатда ўсмоқда

2015–2024 йилларда Евроосиё иқтисодий иттифоқи ялпи ички маҳсулоти қарийб 1 триллион долларга ўсди. Иттифоқ иқтисодиёти жаҳон ўртача кўрсаткичларидан юқори суръатда ривожланмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари иқтисодиёти ўртача жаҳон кўрсаткичларидан юқори суръатда ўсмоқда, дея хабар берди Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)
ЕИК Макроиқтисодий сиёсат департаменти директори Алексей Ведев Қирғизистоннинг ЕОИИга аъзо бўлганига 10 йил тўлишига бағишланган конференцияда Евроосиё иқтисодий иттифоқи доирасида иқтисодий ривожланишнинг ижобий динамикаси ва интеграциявий ўзаро алоқаларнинг мустаҳкамланаётгани ҳақида сўзлади.

"Иттифоқнинг умумий ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) 2015 йилдан 2024 йилгача 17,8 фоизга, мутлақ кўрсаткичда эса қарийб 1 триллион долларга ўсди. ЕОИИнинг жаҳон иқтисодиётидаги улуши 3,7 фоиздан 4,1 фоизга ошди. Шу билан бирга, аъзо давлатлар иқтисодиёти ўсиш суръатлари сўнгги бир неча йилда ўртача жаҳон кўрсаткичларидан юқори бўлди", — дея ўз сўзида қайд этди Ведев.

Иттифоқ мамлакатларида товар ва хизматлар ўзаро савдоси, шунингдек, меҳнат миграцияси соҳасида интеграция самараси яққол сезилмоқда. Интеграциянинг ЯИМга қўшган энг катта ҳиссаси Арманистон ва Қирғизистонда қайд этилган.
ЕОИИ миқёсида интеграциянинг иқтисодиётга қўшган ҳиссаси ЯИМнинг 1,65 фоизи ёки тахминан 40 миллиард доллар деб баҳоланмоқда
