ЕОИИ: қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш қанчага ошди

ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. 2025 йилнинг биринчи ярмида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,6 фоизга ошди. Бу ҳақда Россия ТИВ МДҲ мамлакатлари биринчи департаментининг Евроосиё иқтисодий интеграцияси бўлими матбуот хизмати маълум қилди.Ўсиш Иттифоққа аъзо деярли барча давлатларда кузатилди:Хусусан, сўйиш учун чорва моллари ва парранда етиштириш 0,4 фоизга, сут 1,5 фоизга, тухум 4,5 фоизга ошган.2024 йилнинг биринчи ярмида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш олдинги йилнинг шу даврига нисбатан 2,6 фоизга ошган эди.
ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik.
2025 йилнинг биринчи ярмида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,6 фоизга ошди. Бу ҳақда Россия ТИВ МДҲ мамлакатлари биринчи департаментининг Евроосиё иқтисодий интеграцияси бўлими матбуот хизмати маълум қилди.
Ўсиш Иттифоққа аъзо деярли барча давлатларда кузатилди:
Арманистонда — 7,3 фоизга;
Қирғизистонда — 3,8 фоизга;
Қозоғистонда — 3,7 фоизга;
Хусусан, сўйиш учун чорва моллари ва парранда етиштириш 0,4 фоизга, сут 1,5 фоизга, тухум 4,5 фоизга ошган.
2024 йилнинг биринчи ярмида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш олдинги йилнинг шу даврига нисбатан 2,6 фоизга ошган эди.