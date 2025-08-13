Ўзбекистон
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИ: қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш қанчага ошди
ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. 2025 йилнинг биринчи ярмида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,6 фоизга ошди. Бу ҳақда Россия ТИВ МДҲ мамлакатлари биринчи департаментининг Евроосиё иқтисодий интеграцияси бўлими матбуот хизмати маълум қилди.Ўсиш Иттифоққа аъзо деярли барча давлатларда кузатилди:Хусусан, сўйиш учун чорва моллари ва парранда етиштириш 0,4 фоизга, сут 1,5 фоизга, тухум 4,5 фоизга ошган.2024 йилнинг биринчи ярмида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш олдинги йилнинг шу даврига нисбатан 2,6 фоизга ошган эди.
еик, арманистон, қирғизистон, қозоғистон, россия, чорва, парранда, қишлоқ хўжалиги
еик, арманистон, қирғизистон, қозоғистон, россия, чорва, парранда, қишлоқ хўжалиги

ЕОИИ: қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш қанчага ошди

16:42 13.08.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтиш19-я Российская агропромышленная выставка
19-я Российская агропромышленная выставка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.08.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Иттифоққа аъзо деярли барча давлатларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўсди. Хусусан, чорва моллари ва парранда етиштириш 0,4 фоизга, тухум етиштириш эса 4,5 фоизга кўпайди.
ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. 2025 йилнинг биринчи ярмида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,6 фоизга ошди. Бу ҳақда Россия ТИВ МДҲ мамлакатлари биринчи департаментининг Евроосиё иқтисодий интеграцияси бўлими матбуот хизмати маълум қилди.
Ўсиш Иттифоққа аъзо деярли барча давлатларда кузатилди:
Арманистонда — 7,3 фоизга;
Қирғизистонда — 3,8 фоизга;
Қозоғистонда — 3,7 фоизга;
Россияда — 1,5 фоизга.
Хусусан, сўйиш учун чорва моллари ва парранда етиштириш 0,4 фоизга, сут 1,5 фоизга, тухум 4,5 фоизга ошган.
2024 йилнинг биринчи ярмида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш олдинги йилнинг шу даврига нисбатан 2,6 фоизга ошган эди.
ЕАЭС-2023. Работа форума - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда ягона биржа бозори ташкил этилади - у қандай афзалликлар беради?
Кеча, 15:32
