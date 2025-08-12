ЕОИИда ягона биржа бозори ташкил этилади - у қандай афзалликлар беради?
ЕОИИда ягона биржа бозори ташкил этилади - у фермерлар, ишлаб чиқарувчилар ва савдо компанияларини воситачиларсиз тўғридан-тўғри боғлайди. Лойиҳа 2030 йилда ишга тушиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да умумий биржа бозори пайдо бўлади. Бу ҳақда Қирғизистон Иқтисодиёт ва савдо вазирлиги ЕОИИ мувофиқлаштириш бошқармаси бошлиғи Элимбек Канибек уулу маълум қилди, дея ёзади Sputnik Қирғизистон.
Унинг сўзларига кўра, бу масала Чўлпонотада бўлиб ўтадиган ЕОИИ Ҳукуматлараро кенгашида муҳокама қилинади. Лойиҳани амалга ошириш 2030 йилда бошланиши кутилмоқда.
"Бу шундай ташкиллаштирилган майдонки, унда товарлар худди дўкондагидек, шаффоф қоидалар асосида улгуржи сотилади ва сотиб олинади, фақат истеъмолчилар учун эмас, балки бизнес, заводлар, фермерлар ва савдо компаниялари учун", — деди спикер.
Масалан, қирғизистонлик фермер 10 тонна буғдой етиштирди, Россия ун ишлаб чиқарувчи заводи эса уни тўғридан-тўғри арзон нархда сотиб олмоқчи. Улар бир-бирларини воситачилар орқали қидириш ўрнига, тўғри биржага чиқишади. Сотувчи таклифни жойлаштиради, ун ишлаб чиқарувчи завод харид қилиш учун буюртма беради ва нарх бозор талаби ва таклифи бўйича автоматик тарзда белгиланади. Биржа битимнинг бажарилишини кафолатлайди, пул ва товар томонларга хавфсиз ўтади.
"Умумий биржанинг ишга туширилиши ЕОИИнинг барча мамлакатлари учун бир хил қоидаларни, шаффоф нархларни яратади, чунки қирғизистонлик фермер ва россиялик харидор қандай савдолашаётганини ҳамма кўриб туради. “Кулранг схемалар” камроқ бўлади, чунки савдо расмий равишда қайд этилади, миллий валюталардан фойдаланиш учун янада кўпроқ имкониятлар пайдо бўлади", - дея тушунтирди Канибек уулу.
Ҳозир норматив база ва ушбу майдон доирасида савдолар ўтказиладиган товарлар рўйхатилари яратилмоқда.