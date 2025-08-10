Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250810/eoii-qishloq-xojaligi-51157571.html
ЕОИИ: Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокама қилинди
ЕОИИ: Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) штаб-квартирасида бўлиб ўтган ихтисослаштирилган давра суҳбатида миллий қишлоқ хўжалиги идоралари мутахассислари Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш воситаларини ишлаб чиқиш бўйича ўз тажрибалари билан ўртоқлашди.
2025-08-10T17:33+0500
2025-08-10T17:33+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
қишлоқ хўжалиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1b/49562531_0:100:3169:1883_1920x0_80_0_0_407685bda25e3c5bf3f7247bb746c92e.jpg
ТОШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) штаб-квартирасида бўлиб ўтган ихтисослаштирилган давра суҳбатида миллий қишлоқ хўжалиги идоралари мутахассислари Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш воситаларини ишлаб чиқиш бўйича ўз тажрибалари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Муҳокамада, хусусан, қишлоқ хўжалигини имтиёзли кредитлаш ва лизинг механизмлари, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш, бюджетдан ажратилаётган маблағлардан самарали фойдаланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Иштирокчилар муҳокама қилинган мавзуларнинг долзарблигини, бу борада мунтазам тажриба алмашиш муҳимлигини таъкидладилар.
https://sputniknews.uz/20250707/eoii-mamlakat-qishloq-xojalik-sifat-50388152.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1b/49562531_263:0:2907:1983_1920x0_80_0_0_08733ad78e1e9b0ebc0d5b63dbbf86a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии қишлоқ хўжалиги
еоии қишлоқ хўжалиги

ЕОИИ: Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокама қилинди

17:33 10.08.2025
© Sputnik / Илья Наймушин / Медиабанкка ўтишУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.08.2025
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Қишлоқ хўжалигини имтиёзли кредитлаш ва лизинг механизмлари, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш, бюджетдан ажратилаётган маблағлардан самарали фойдаланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
ТОШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) штаб-квартирасида бўлиб ўтган ихтисослаштирилган давра суҳбатида миллий қишлоқ хўжалиги идоралари мутахассислари Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларида қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш воситаларини ишлаб чиқиш бўйича ўз тажрибалари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Муҳокамада, хусусан, қишлоқ хўжалигини имтиёзли кредитлаш ва лизинг механизмлари, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш, бюджетдан ажратилаётган маблағлардан самарали фойдаланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
“Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш шунчаки молиявий ёрдам воситаси эмас, балки барқарор, рақобатбардош ва технологик ривожланган саноатни шакллантиришнинг стратегик механизмидир”, - деди Евроосиё иқтисодий комиссиясининг Агросаноат сиёсати департаменти директори Наира Карапетян.
Иштирокчилар муҳокама қилинган мавзуларнинг долзарблигини, бу борада мунтазам тажриба алмашиш муҳимлигини таъкидладилар.
Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ мамлакатлари қишлоқ хўжалиги сифат ўзгаришлари арафасида турибди — ЕИК
7 Июл, 15:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0