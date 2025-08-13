https://sputniknews.uz/20250813/dronlarga-qarshi-yangilangan-himoya-tizimi-51209046.html
Россиялик ихтирочилар дронларга қарши янгиланган ҳимоя тизимини намойиш этди
Россиялик ихтирочилар дронларга қарши янгиланган ҳимоя тизимини намойиш этди
Россиялик муҳандислар дронларга қарши курашиш учун мўлжалланган такомиллаштирилган тизимни намойиш этди. Комплекслар аллақачон Россия Қуролли кучлари... 13.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Муҳандислар Россия "ОНФ" ижтимоий-сиёсий ҳаракати кўмагида алоқа каналларини бостириш орқали ҳарбий техника ва автотранспортни дрон ҳужумларидан ҳимоя қилиш учун модернизация қилинган "Омут" радиоэлектрон кураш тизимини ишлаб чиқди деб ёзади РИА Новости "ОНФ" хабарига таяниб."ОНФ" маълумотларига кўра, юзлаб бундай мажмуалар аллақачон Россия бўлинмаларига топширилган ва яқин кунларда яна етказиб берилади.ОНФ -яъни Умумроссия "Халқ" фронти-ижтимоий-сиёсий ташкилотлар коалицияси бўлиб, 2011 йил май ойида ташкил этилган.
Россиялик муҳандислар дронларга қарши курашиш учун мўлжалланган такомиллаштирилган тизимни намойиш этди. Комплекслар аллақачон Россия Қуролли кучлари бўлинмаларига етказилмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik.
Муҳандислар Россия "ОНФ" ижтимоий-сиёсий ҳаракати кўмагида алоқа каналларини бостириш орқали ҳарбий техника ва автотранспортни дрон ҳужумларидан ҳимоя қилиш учун модернизация қилинган "Омут" радиоэлектрон кураш тизимини ишлаб чиқди деб ёзади
РИА Новости "ОНФ" хабарига таяниб.
"Биз барча маълум антенналарни синовдан ўтказдик ва янги турини танлаб, уларнинг кўрсаткичларини 20 фоизга яхшиладик. Бундай антенналар сигнални барча йўналишда бир хил узатади", - дея келтирилади "Sky Bullet" компанияси вакилининг сўзлари.
"Жангчилар кўпинча душман дронлари нишонга етмасдан йўқ қилинаётганини айтишади. Биз частота диапазонини кенгайтириш, кучайтириш коэффициентини ошириш ва асосий хусусиятларни сақлаган ҳолда тизимнинг ихчам версиясини яратиш устида ишлаяпмиз", — таъкидлади компания вакили.
"ОНФ" маълумотларига кўра, юзлаб бундай мажмуалар аллақачон Россия бўлинмаларига топширилган ва яқин кунларда яна етказиб берилади.
ОНФ -яъни Умумроссия “Халқ” фронти-ижтимоий-сиёсий ташкилотлар коалицияси бўлиб, 2011 йил май ойида ташкил этилган.