Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россиялик муҳандислар дронларга қарши курашиш учун мўлжалланган такомиллаштирилган тизимни намойиш этди. Комплекслар аллақачон Россия Қуролли кучлари...
ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Муҳандислар Россия "ОНФ" ижтимоий-сиёсий ҳаракати кўмагида алоқа каналларини бостириш орқали ҳарбий техника ва автотранспортни дрон ҳужумларидан ҳимоя қилиш учун модернизация қилинган "Омут" радиоэлектрон кураш тизимини ишлаб чиқди деб ёзади РИА Новости "ОНФ" хабарига таяниб."ОНФ" маълумотларига кўра, юзлаб бундай мажмуалар аллақачон Россия бўлинмаларига топширилган ва яқин кунларда яна етказиб берилади.ОНФ -яъни Умумроссия “Халқ” фронти-ижтимоий-сиёсий ташкилотлар коалицияси бўлиб, 2011 йил май ойида ташкил этилган.
Янгиликлар
Россиялик муҳандислар дронларга қарши курашиш учун мўлжалланган такомиллаштирилган тизимни намойиш этди. Комплекслар аллақачон Россия Қуролли кучлари бўлинмаларига етказилмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Муҳандислар Россия "ОНФ" ижтимоий-сиёсий ҳаракати кўмагида алоқа каналларини бостириш орқали ҳарбий техника ва автотранспортни дрон ҳужумларидан ҳимоя қилиш учун модернизация қилинган "Омут" радиоэлектрон кураш тизимини ишлаб чиқди деб ёзади РИА Новости "ОНФ" хабарига таяниб.

"Биз барча маълум антенналарни синовдан ўтказдик ва янги турини танлаб, уларнинг кўрсаткичларини 20 фоизга яхшиладик. Бундай антенналар сигнални барча йўналишда бир хил узатади", - дея келтирилади "Sky Bullet" компанияси вакилининг сўзлари.

"Жангчилар кўпинча душман дронлари нишонга етмасдан йўқ қилинаётганини айтишади. Биз частота диапазонини кенгайтириш, кучайтириш коэффициентини ошириш ва асосий хусусиятларни сақлаган ҳолда тизимнинг ихчам версиясини яратиш устида ишлаяпмиз", — таъкидлади компания вакили.
"ОНФ" маълумотларига кўра, юзлаб бундай мажмуалар аллақачон Россия бўлинмаларига топширилган ва яқин кунларда яна етказиб берилади.
ОНФ -яъни Умумроссия “Халқ” фронти-ижтимоий-сиёсий ташкилотлар коалицияси бўлиб, 2011 йил май ойида ташкил этилган.
