Бухоро вилоятида 1,7 млрд долларлик лойиҳалар амалга оширилади
10:01 13.08.2025 (янгиланди: 10:40 13.08.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовБухара, цитадель Арк
© Sputnik / Бахром Хатамов
Президент 12 август куни Бухоро вилоятида янги ташаббусларга бағишланган йиғилиш ўтказди. Йиғилишда жами 1,7 миллиард долларлик 21 та инвестиция лойиҳаси тақдимот қилинди.
ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Бухоро вилоятидаги ислоҳотлар натижадорлиги ва янги ташаббусларга бағишланган йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, Ссўнгги саккиз йил ичида минтақага 8 миллиард доллардан ортиқ инвестиция жалб қилинди, саноат соҳасида 6 мингта янги корхона очилди, ишлаб чиқариш ҳажми эса олти баробардан зиёд ошди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по результативности проводимых реформ и реализации новых проектов в Бухарской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
2024 йил декабрь ойида тасдиқланган қарор доирасида жорий йилнинг биринчи олти ойида вилоятда 198 та янги саноат корхонаси очилди ва ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 6,4 фоизга ўсди.
Давлат раҳбари ташаббусига мувофиқ тузилган “Ислоҳотлар штаби” Бухорода ҳам қўшимча имкониятларни юзага чиқармоқда. Йиғилишда жами 1,7 миллиард долларлик 21 та инвестиция лойиҳаси тақдимот қилинди. Уларнинг амалга оширилиши 32 мингта иш ўрни яратиш ва 180 миллион долларлик экспорт салоҳиятини таъминлаш имконини беради.
Туркиялик инвесторлар иштирокида графит қазиб олиш ва қайта ишлаш, Вьетнам компанияси томонидан турар-жой мажмуаси ва ҳиндистонлик инвестор томонидан жарроҳлик маркази қурилиши режалаштирган. 217 гектар майдонда 260 та лойиҳани амалга ошириб, 10 мингдан ортиқ янги иш ўрни яратиш мўлжалланган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по результативности проводимых реформ и реализации новых проектов в Бухарской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Аграр соҳани ривожлантиришда 10 минг гектарда узумзор, 5 минг гектарда ўрик, гилос, анжир ва бошқа экспортбоп мевалар етиштириладиган боғлар барпо этилади. Бундан ташқари, яна 5 мингта хонадонда иссиқхона қуриш режалаштирилган.
Туризм учун президент хорижий инвесторларни минтақада йирик савдо ва кўнгилочар боғ яратишга жалб қилишни таклиф қилди. Саноатда йирик нефть-газ ва энергетика объектлари, жумладан, қурилаётган 10 та қуёш ва шамол электр станциялари атрофида кичик корхоналарни жойлаштириб, саноатни ривожлантириш мумкинлиги айтилди.