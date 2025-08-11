https://sputniknews.uz/20250811/tojikiston--ozbekiston-nazorat-otkazish-punkti-51164379.html
Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасида иккита янги назорат-ўтказиш пункти очилди
Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасида иккита янги назорат-ўтказиш пункти очилди
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил 10 август соат 6:00 дан эътиборан Тошкент вилоятидаги “Бекобод авто” ҳамда Сирдарё вилоятидаги "Ховособод" чегара божхона постлари орқали учинчи давлат фуқаролари ҳамда енгил автотранспорт воситалари ўтказилиши йўлга қўйилишини маълум қиламиз
2025-08-11T11:01+0500
2025-08-11T11:01+0500
2025-08-11T11:04+0500
ўзбекистон
тожикистон
чегара
давлат божхона қўмитаси
автомобил
жамият
сирдарё
тошкент вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/772/66/7726656_0:248:2379:1586_1920x0_80_0_0_fc0885cb364ea2b67828950261bae43d.jpg
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. 10 августдан Ўзбекистон ва Тожикистон чегарасида иккита янги назорат-ўтказиш пункти очилди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот хизмати хабар бермоқда.Хабарга кўра, постлар икки давлат ҳукуматлари ўртасида имзоланган “Давлат чегараси орқали ўтказиш пунктлари тўғрисида"ги битимга мувофиқ амалга оширилди.Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон ва Қозоғистон мева-сабзавот ва бошқа тез бузиладиган юкларни ташиш учун яшил йўлак" тизимини жорий этишни таклиф қилинаётгани тўғрисида ёзган эдик.
https://sputniknews.uz/20250127/qozogiston-ozbekiston-chegara-nazorat-punkt-47703088.html
ўзбекистон
тожикистон
сирдарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/772/66/7726656_191:0:2306:1586_1920x0_80_0_0_4213e0c7aa9cad70a50fbfdeb14304ae.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тожикистон ўзбекистон назорат-ўтказиш пункти
тожикистон ўзбекистон назорат-ўтказиш пункти
Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасида иккита янги назорат-ўтказиш пункти очилди
11:01 11.08.2025 (янгиланди: 11:04 11.08.2025)
10 августдан Тошкент ҳамда Сирдарё вилоятларидаги чегара божхона постлари орқали учинчи давлат фуқаролари ҳамда енгил автотранспорт воситалари ўтказилиши йўлга қўйилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik
. 10 августдан Ўзбекистон ва Тожикистон чегарасида иккита янги назорат-ўтказиш пункти очилди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот хизмати хабар бермоқда
.
"2025 йил 10 август соат 6:00 дан эътиборан Тошкент вилоятидаги “Бекобод авто” ҳамда Сирдарё вилоятидаги "Ховособод" чегара божхона постлари орқали учинчи давлат фуқаролари ҳамда енгил автотранспорт воситалари ўтказилиши йўлга қўйилишини маълум қиламиз", - дейилган хабарда.
Хабарга кўра, постлар икки давлат ҳукуматлари ўртасида имзоланган “Давлат чегараси орқали ўтказиш пунктлари тўғрисида"ги битимга мувофиқ амалга оширилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон ва Қозоғистон мева-сабзавот ва бошқа тез бузиладиган юкларни ташиш учун яшил йўлак" тизимини жорий этишни таклиф қилинаётгани тўғрисида ёзган эдик
.