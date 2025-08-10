Россия ТИВ Арманистон ва Озарбайжон раҳбарларининг АҚШдаги учрашувига изоҳ берди
© Sputnik / Евгений ОдиноковЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Sputnik / Евгений Одиноков
Oбуна бўлиш
Умид қиламизки, бу қадам тинчлик дастурини илгари суришда ёрдам беради, дейилади Захарованинг ТИВ сайтидаги изоҳида.
ТОШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Арманистон ва Озарбайжон раҳбариятининг АҚШда бўлиб ўтган учрашуви ижобий баҳога лойиқ, аммо минтақадан ташқари ўйинчиларнинг жалб этилиши қўшимча қийинчиликлар туғдирмаслиги керак, деди Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова.
“Минтақавий хавфсизлик бўйича ушбу асосий мақсадга эришишга ҳисса қўшаётган барча саъй-ҳаракатларни изчил қўллаб-қувватлаймиз. Шу муносабат билан Америка томони воситачилигида Жанубий Кавказ республикалари раҳбарларининг Вашингтондаги учрашуви ижобий баҳога лойиқ. Умид қиламизки, бу қадам тинчлик дастурини илгари суришда ёрдам беради”, — дейилади Захарованинг ТИВ сайтидаги изоҳида.
Унинг қўшимча қилишича, Жанубий Кавказ муаммоларини ҳал қилишнинг энг яхши варианти унинг қўшнилари – Россия, Эрон ва Туркия кўмагида минтақа давлатларининг ўзлари ишлаб чиққан ечимларни топиш ва амалга оширишдир.
“Минтақадан ташқари ўйинчиларни жалб қилиш тинчлик кун тартибини мустаҳкамлашга ишлаши ва қўшимча қийинчиликлар ва бўлинувчи чизиқларни келтириб чиқармаслиги керак. Яқин Шарқдаги можароларни ҳал қилишда Ғарб ёрдамининг қайғули тажрибасидан қочишни истаган бўлардик”, - деди дипломат.
Москва Вашингтоннинг минтақавий алоқаларни блокдан чиқариш ҳақидаги баёнотларини қўшимча таҳлил қилади, деди Захарова.
“Ушбу соҳада ҳеч бир томон чиқмаган Россия иштирокидаги уч томонлама келишувлар долзарблигича қолмоқда. Шунингдек, Арманистоннинг ЕОИИ ягона божхона маконига аъзолиги омилини, хусусан, республика ҳудуди орқали транзит юк ташишни ташкил этишни ҳисобга олиш муҳим”, - дейилади шарҳда.
Дипломат икки Жанубий Кавказ республикаси ўртасида тинчлик ўрнатишда Озарбайжон ва Арманистон ўртасида тинчлик ва давлатлараро муносабатларни ўрнатиш тўғрисидаги битимнинг имзоланиши ва кучга кириши муҳим аҳамият касб этишини таъкидлади.
“Икки давлат ўртасидаги муроса минтақавий контекстда ва манфаатлар мувозанатига ҳамда томонлар ва қўшни давлатларнинг устуворликларини сўзсиз ҳурмат қилишга асосланган бўлиши керак”, - дея хулоса қилди Захарова.