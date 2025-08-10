Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250810/mirziyoev-aliev-tinchlik-deklaratsiyasi-51149540.html
Мирзиёев Алиевни тинчлик декларацияси имзолангани билан табриклади
Мирзиёев Алиевни тинчлик декларацияси имзолангани билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 9 август куни Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди
2025-08-10T11:02+0500
2025-08-10T11:02+0500
сиёсат
ўзбекистон
озарбайжон
шавкат мирзиёев
илҳом алиев
телефон мулоқоти
ҳамкорлик
декларация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/02/50311023_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_adff9e26f027b4fd13e3eb2ef3f3385c.jpg
ТОШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 9 август куни Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Тез фурсатда тинчлик битими расман имзоланиши Жанубий Кавказда тинчлик, барқарорлик ва равнақни таъминлашда муҳим аҳамият касб этишига ишонч билдирилди.Шунингдек, Ўзбекистон президентининг жорий йил июль ойида Озарбайжонга давлат ташрифи давомида эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида икки томонлама стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.Етакчилар бўлажак олий даражадаги учрашув ва тадбирлар режасини ҳам кўриб чиқдилар.
https://sputniknews.uz/20250809/aqsh-armaniston-ozarbayjon-51139601.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/02/50311023_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_60905e3185b316b20a98657cd901cf14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев алиев тинчлик декларацияси
мирзиёев алиев тинчлик декларацияси

Мирзиёев Алиевни тинчлик декларацияси имзолангани билан табриклади

11:02 10.08.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась торжественная церемония встречи Президента Узбекистана
Состоялась торжественная церемония встречи Президента Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Тез фурсатда тинчлик битими расман имзоланиши Жанубий Кавказда тинчлик, барқарорлик ва равнақни таъминлашда муҳим аҳамият касб этишига ишонч билдирилди.
ТОШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 9 август куни Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Мирзиёев қардош Озарбайжон етакчиси ва халқини тарихий воқеа – Вашингтон шаҳрида Озарбайжон ва Арманистон ўртасида тинчлик декларацияси имзолангани билан самимий қутлади.
Тез фурсатда тинчлик битими расман имзоланиши Жанубий Кавказда тинчлик, барқарорлик ва равнақни таъминлашда муҳим аҳамият касб этишига ишонч билдирилди.
Шунингдек, Ўзбекистон президентининг жорий йил июль ойида Озарбайжонга давлат ташрифи давомида эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида икки томонлама стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
Барча даражаларда самарали мулоқот ва алмашинувлар давом этмоқда. Жорий йил бошидан товар айирбошлаш 30 фоизга ошди. "Йўл харитаси" асосида иқтисодиётнинг турли тармоқларида истиқболли кооперация лойиҳалари шакллантирилмоқда. Нефть-газ соҳасидаги стратегик лойиҳа бўйича имзоланган Маҳсулот тақсимотига оид битим доирасида амалий ишлар олиб борилмоқда.
Етакчилар бўлажак олий даражадаги учрашув ва тадбирлар режасини ҳам кўриб чиқдилар.
Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2025
АҚШ, Арманистон ва Озарбайжон етакчилари қўшма декларация имзолади
Кеча, 12:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0