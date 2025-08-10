https://sputniknews.uz/20250810/mirziyoev-aliev-tinchlik-deklaratsiyasi-51149540.html
Мирзиёев Алиевни тинчлик декларацияси имзолангани билан табриклади
Мирзиёев Алиевни тинчлик декларацияси имзолангани билан табриклади
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 9 август куни Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди
сиёсат
ўзбекистон
озарбайжон
шавкат мирзиёев
илҳом алиев
телефон мулоқоти
ҳамкорлик
декларация
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 9 август куни Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Тез фурсатда тинчлик битими расман имзоланиши Жанубий Кавказда тинчлик, барқарорлик ва равнақни таъминлашда муҳим аҳамият касб этишига ишонч билдирилди.Шунингдек, Ўзбекистон президентининг жорий йил июль ойида Озарбайжонга давлат ташрифи давомида эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида икки томонлама стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.Етакчилар бўлажак олий даражадаги учрашув ва тадбирлар режасини ҳам кўриб чиқдилар.
ўзбекистон
Янгиликлар
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 9 август куни Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Мирзиёев қардош Озарбайжон етакчиси ва халқини тарихий воқеа – Вашингтон шаҳрида Озарбайжон ва Арманистон ўртасида тинчлик декларацияси имзолангани билан самимий қутлади.
Тез фурсатда тинчлик битими расман имзоланиши Жанубий Кавказда тинчлик, барқарорлик ва равнақни таъминлашда муҳим аҳамият касб этишига ишонч билдирилди.
Шунингдек, Ўзбекистон президентининг жорий йил июль ойида Озарбайжонга давлат ташрифи давомида эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида икки томонлама стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
Барча даражаларда самарали мулоқот ва алмашинувлар давом этмоқда. Жорий йил бошидан товар айирбошлаш 30 фоизга ошди. "Йўл харитаси" асосида иқтисодиётнинг турли тармоқларида истиқболли кооперация лойиҳалари шакллантирилмоқда. Нефть-газ соҳасидаги стратегик лойиҳа бўйича имзоланган Маҳсулот тақсимотига оид битим доирасида амалий ишлар олиб борилмоқда.
Етакчилар бўлажак олий даражадаги учрашув ва тадбирлар режасини ҳам кўриб чиқдилар.