Россиянинг Омск шаҳридаги “Дўстлик” уйига ўзбек тилидаги китоблар топширилди
Омск шаҳридаги “Дўстлик” уйида Ўзбекистоннинг маданий-маърифий салоҳиятига бағишланган тадбир ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Россиянинг Омск шаҳридаги Ўзбекистон халқлари ижтимоий-маданий маркази ва “Дўстлик” уйига ўзбек тилидаги китоблар топширилди. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.
Ўзбекистоннинг Новосибирскдаги Бош консулхонаси ташаббуси билан Омск шаҳридаги “Дўстлик” уйида Ўзбекистоннинг маданий-маърифий салоҳиятига бағишланган тадбир ўтказилди.
Тадбирда сўзга чиққан бош консул Аслам Акбаров ўзбек маданияти, илм-фани ва адабиётининг жаҳон цивилизациясига қўшган ҳиссаси ҳақида тўхталди. Шунингдек, Омск вилояти жамоатчилигини замонавий Ўзбекистоннинг бугунги тараққиёт йўли билан яқиндан таништириш муҳимлигини таъкидлади.
Анжуман доирасида Ўзбекистон миллий либослари, кулолчилик намуналари, ширинликлар, сархил мевалар билан безатилган павильон ташкил этилди. Ўзбек тилида куй ва қўшиқлар ҳам ижро этилди.
“Ватандошлар” жамоат фонди ва Ўзбекистон Бош консулхонаси томонидан Омск шаҳридаги Ўзбекистон халқлари ижтимоий-маданий маркази ва “Дўстлик” уйи раҳбариятига китоблар, миллий чолғу асбоблари ва либослар топширилди.