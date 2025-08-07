Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250807/laziz-kudratov-avaza-uchrashuvlar-51094084.html
Лазиз Кудратов Авазада учрашувлар ўтказди — муҳокама қилинган масалалар
Лазиз Кудратов Авазада учрашувлар ўтказди — муҳокама қилинган масалалар
Sputnik Ўзбекистон
5-6 август кунлари Туркманистоннинг Аваза шаҳрида денгизга чиқиши бўлмаган ривожланаётган давлатлар бўйича БМТнинг Учинчи конференцияси доирасида Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Туркманистон ҳукумати вакиллари ва халқаро ташкилотлар раҳбарлари билан икки томонлама учрашувлар ўтказди
2025-08-07T12:32+0500
2025-08-07T12:32+0500
бмт
туркманистон
ўзбекистон
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
инвестиция
иқтисод
лазиз қудратов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/07/51094551_0:96:2560:1536_1920x0_80_0_0_973714d6e9924156381b3bde58f4ec8d.jpg
ТОШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. 5-6 август кунлари Туркманистоннинг Аваза шаҳрида денгизга чиқиши бўлмаган ривожланаётган давлатлар бўйича БМТнинг Учинчи конференцияси доирасида Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Туркманистон ҳукумати вакиллари ва халқаро ташкилотлар раҳбарлари билан икки томонлама учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Савдо-иқтисодий ва транспорт-логистика соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш, саноат кооперациясини кенгайтириш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари диққат марказида бўлди.Маълумот учун, 2024 йилда товар айирбошлаш ҳажми 1,15 миллиард долларни, 2025 йилнинг биринчи ярмида эса тахминан 500 миллион долларни ташкил этди.UNIDO билан саноат, инфратузилмани модернизация қилиш, энергия самарадор технологияларни жорий этиш, инсон капиталини ривожлантириш соҳаларидаги ташаббусларни ўз ичига олган Қўшма Ҳамкорлик Дастурини тасдиқлаш бўйича келишувга эришилди.UNECE билан Марказий Осиё иқтисодиётлари учун махсус дастур (SPECA) доирасида ҳамкорликни кенгайтириш, яшил иқтисодиёт, инновациялар, логистика, ақлли қишлоқ хўжалиги ва бошқа йўналишларда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш истиқболлари муҳокама қилинди
https://sputniknews.uz/20250801/laziz-kudratov-qatar-investorlar-50988293.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/07/51094551_256:0:2304:1536_1920x0_80_0_0_9929ca574d3a56ebbaff3df265c1b50f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
лазиз кудратов аваза учрашувлар
лазиз кудратов аваза учрашувлар

Лазиз Кудратов Авазада учрашувлар ўтказди — муҳокама қилинган масалалар

12:32 07.08.2025
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики УзбекистанГлава МИПТ Лазиз Кудратов провёл ряд встреч в Авазе
Глава МИПТ Лазиз Кудратов провёл ряд встреч в Авазе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.08.2025
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики Узбекистан
Oбуна бўлиш
Авазада Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Туркманистон ва БМТнинг UNIDO ҳамда UNECE вакиллари билан савдо, логистика ва қўшма лойиҳалар бўйича учрашувлар ўтказди
ТОШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. 5-6 август кунлари Туркманистоннинг Аваза шаҳрида денгизга чиқиши бўлмаган ривожланаётган давлатлар бўйича БМТнинг Учинчи конференцияси доирасида Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Туркманистон ҳукумати вакиллари ва халқаро ташкилотлар раҳбарлари билан икки томонлама учрашувлар ўтказди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Хусусан, Туркманистон савдо ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Назар Агаҳанов, Саноат ва қурилиш вазири Тойгули Нуров, БМТнинг Саноатни ривожлантириш ташкилоти (UNIDO) бош директорининг ўринбосари Фату Хайдара ва БМТнинг Европа Иқтисодий Комиссияси (UNECE) ижрочи котибининг ўринбосари Дмитрий Марьясин билан музокаралар бўлиб ўтди.
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики УзбекистанГлава МИПТ Лазиз Кудратов провёл ряд встреч в Авазе
Глава МИПТ Лазиз Кудратов провёл ряд встреч в Авазе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.08.2025
Глава МИПТ Лазиз Кудратов провёл ряд встреч в Авазе
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики Узбекистан
Савдо-иқтисодий ва транспорт-логистика соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш, саноат кооперациясини кенгайтириш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари диққат марказида бўлди.
Туркманистон томони билан Чегараолди савдо зонасининг (Шовот - Тошҳовуз) фаолият юритиши тўғрисидаги шартномани имзолаш ва уни тез орада ишга тушириш бўйича келишувга эришилди. Шунингдек, ўзаро савдо ҳажмини 2 миллиард долларгача етказиш бўйича қўшма тадбирлар режасини тасдиқлаш масаласи келишиб олинди.
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики УзбекистанГлава МИПТ Лазиз Кудратов провёл ряд встреч в Авазе
Глава МИПТ Лазиз Кудратов провёл ряд встреч в Авазе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.08.2025
Глава МИПТ Лазиз Кудратов провёл ряд встреч в Авазе
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики Узбекистан
Маълумот учун, 2024 йилда товар айирбошлаш ҳажми 1,15 миллиард долларни, 2025 йилнинг биринчи ярмида эса тахминан 500 миллион долларни ташкил этди.
UNIDO билан саноат, инфратузилмани модернизация қилиш, энергия самарадор технологияларни жорий этиш, инсон капиталини ривожлантириш соҳаларидаги ташаббусларни ўз ичига олган Қўшма Ҳамкорлик Дастурини тасдиқлаш бўйича келишувга эришилди.
UNECE билан Марказий Осиё иқтисодиётлари учун махсус дастур (SPECA) доирасида ҳамкорликни кенгайтириш, яшил иқтисодиёт, инновациялар, логистика, ақлли қишлоқ хўжалиги ва бошқа йўналишларда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш истиқболлари муҳокама қилинди
Лазиз Кудратов провёл встречу с исполнительным председателем катарской компании Protocol Capital Group Ахмадом Абдуллой Аль-Джуфайри - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2025
Лазиз Кудратов қатарлик инвесторлар билан учрашди — нималарга келишиб олинди?
1 Август, 12:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0