Лазиз Кудратов қатарлик инвесторлар билан учрашди — нималарга келишиб олинди?
12:39 01.08.2025 (янгиланди: 12:43 01.08.2025)
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл встречу с исполнительным председателем катарской компании Protocol Capital Group Ахмадом Абдуллой Аль-Джуфайри
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики Узбекистан
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Қатарлик инвесторлар билан қатор келишувларга эришилди.
ТОШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Қатарнинг “Tamam International” компанияси раҳбари Мурад Али билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув давомида устувор йўналишларда ҳамкорликни кенгайтириш истиқболлари ҳамда йирик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш имкониятлари юзасидан фикр алмашилди. Жумладан, электр энергияси ишлаб чиқариш ва тақсимлаш тизимини ривожлантириш, логистика инфратузилмасини модернизация қилиш, туризм объектлари ва замонавий тиббиёт муассасаларини яратиш бўйича аниқ таклифлар илгари сурилди.
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл встречу с исполнительным председателем катарской компании Protocol Capital Group Ахмадом Абдуллой Аль-Джуфайри
Лазиз Кудратов провёл встречу с исполнительным председателем катарской компании Protocol Capital Group Ахмадом Абдуллой Аль-Джуфайри
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики Узбекистан
Музокаралар якунида томонлар ўзаро манфаатли шерикликни мустаҳкамлаш ва ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга тайёр эканликларини тасдиқладилар. Компания ва вазирлик ҳамда идоралар вакилларидан иборат Ишчи гуруҳ тузишга келишиб олинди.
“Tamam International”— энергетика, транспорт ва логистика, туризм ҳамда соғлиқни сақлаш соҳаларида йирик лойиҳаларни амалга ошириш бўйича бой халқаро тажрибага эга бўлган Қатарнинг етакчи инвестиция компанияларидан бири. Компания трансмиллий ташаббусларда фаол иштирок этади ва Марказий Осиё минтақасидаги иштирокини мустаҳкамлашга катта қизиқиш билдирган.
Лазиз Кудратов, шунингдек, Қатарнинг йирик инвестиция компанияси — “Protocol Capital Group” ижрочи раиси Аҳмад Абдулла Ал-Жуфайри билан учрашув ўтказди.
Учрашув давомида томонлар иқтисодиётнинг асосий тармоқларида ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларини муҳокама қилдилар. Қатар томонига Ўзбекистонда яратилган инвестицион муҳитнинг амалий жиҳатлари ҳамда истиқболли лойиҳавий таклифлар тақдим этилди.
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики УзбекистанЛазиз Кудратов провёл встречу с руководителем катарской компании Tamam International Мурадом Али
Лазиз Кудратов провёл встречу с руководителем катарской компании Tamam International Мурадом Али
© Министерства инвестиций, индустрии и торговли Республики Узбекистан
Аҳмад Ал-Жуфайри Ўзбекистон билан шерикликнинг катта салоҳиятини эътироф этиб, энергетика, уй-жой қурилиши, транспорт, логистика ва IT соҳаларида лойиҳаларга сармоя киритишга қизиқиш билдирди. Рақамлаштириш ва инфратузилмани ривожлантириш, барқарор ўсишга хизмат қилувчи таклифларни ишлаб чиқиш йўлида ҳамкорликни давом эттиришга тайёрлик билдирилди.
“Protocol Capital Group”— 4 миллиард доллардан ортиқ активларга эга бўлган, 34 дан ортиқ мамлакатда мингдан зиёд лойиҳаларни амалга оширган йирик инвестиция компанияси. Компания кўчмас мулк, нефть-газ саноати, сувни сақлаш ва ҳавони совитиш тизимлари, қурилиш материаллари ва пўлат ишлаб чиқариш ҳамда фармацевтика саноатига йўналтирилган лойиҳаларни молиялаштириш билан шуғулланади.