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https://sputniknews.uz/20250803/voleybol-jahon-chempionati-ozbekiston-yaponiya-51015452.html
Волейбол бўйича жаҳон чемпионати: Ўзбекистон вакиллари Японияни мағлуб этди
Волейбол бўйича жаҳон чемпионати: Ўзбекистон вакиллари Японияни мағлуб этди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон терма жамоаси Япония билан баҳс олиб борди ва 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
2025-08-03T10:08+0500
2025-08-03T10:08+0500
спорт
волейбол
ўзбекистон
тошкент
жаҳон чемпионати
япония
покистон
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ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистонлик волейболчилар Японияни мағлуб этди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Тошкентда ташкил этилаётган волейбол бўйича U19 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионати ҳал қилувчи босқичга кирмоқда.Ўзбекистон вакиллари 13-ўрин учун беллашувда бугун покистонлик тенгқурларига қарши қарши майдонга чиқишади.Ўзбекистон 3 – 1 Япония(14:25, 25:21, 25:21, 25:14).
https://sputniknews.uz/20250727/jch-ozbekistonlik-voleybolchilar-puerto-riko-50867045.html
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волейбол жаҳон чемпионати ўзбекистон япония
волейбол жаҳон чемпионати ўзбекистон япония

Волейбол бўйича жаҳон чемпионати: Ўзбекистон вакиллари Японияни мағлуб этди

10:08 03.08.2025
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЮношеская сборная Узбекистана по волейболу обыграла соперников из Японии на ЧМ в Ташкенте
Юношеская сборная Узбекистана по волейболу обыграла соперников из Японии на ЧМ в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2025
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Ўзбекистон терма жамоаси Япония билан баҳс олиб борди ва 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистонлик волейболчилар Японияни мағлуб этди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Тошкентда ташкил этилаётган волейбол бўйича U19 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионати ҳал қилувчи босқичга кирмоқда.
Кеча Ўзбекистон терма жамоаси Япония билан баҳс олиб борди ва 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Ўзбекистон вакиллари 13-ўрин учун беллашувда бугун покистонлик тенгқурларига қарши қарши майдонга чиқишади.
Ўзбекистон 3 – 1 Япония
(14:25, 25:21, 25:21, 25:14).
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