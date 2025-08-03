https://sputniknews.uz/20250803/voleybol-jahon-chempionati-ozbekiston-yaponiya-51015452.html
Волейбол бўйича жаҳон чемпионати: Ўзбекистон вакиллари Японияни мағлуб этди
Волейбол бўйича жаҳон чемпионати: Ўзбекистон вакиллари Японияни мағлуб этди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон терма жамоаси Япония билан баҳс олиб борди ва 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
2025-08-03T10:08+0500
2025-08-03T10:08+0500
2025-08-03T10:08+0500
спорт
волейбол
ўзбекистон
тошкент
жаҳон чемпионати
япония
покистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/03/51014543_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c71a96f358e816741d4176b12e4c8028.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистонлик волейболчилар Японияни мағлуб этди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Тошкентда ташкил этилаётган волейбол бўйича U19 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионати ҳал қилувчи босқичга кирмоқда.Ўзбекистон вакиллари 13-ўрин учун беллашувда бугун покистонлик тенгқурларига қарши қарши майдонга чиқишади.Ўзбекистон 3 – 1 Япония(14:25, 25:21, 25:21, 25:14).
https://sputniknews.uz/20250727/jch-ozbekistonlik-voleybolchilar-puerto-riko-50867045.html
ўзбекистон
япония
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/03/51014543_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9620c94a98cc1b60343107458748fd6f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
волейбол жаҳон чемпионати ўзбекистон япония
волейбол жаҳон чемпионати ўзбекистон япония
Волейбол бўйича жаҳон чемпионати: Ўзбекистон вакиллари Японияни мағлуб этди
Ўзбекистон терма жамоаси Япония билан баҳс олиб борди ва 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik.
Ўзбекистонлик волейболчилар Японияни мағлуб этди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Тошкентда ташкил этилаётган волейбол бўйича U19 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионати ҳал қилувчи босқичга кирмоқда.
Кеча Ўзбекистон терма жамоаси Япония билан баҳс олиб борди ва 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Ўзбекистон вакиллари 13-ўрин учун беллашувда бугун покистонлик тенгқурларига қарши қарши майдонга чиқишади.
(14:25, 25:21, 25:21, 25:14).