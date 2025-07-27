https://sputniknews.uz/20250727/jch-ozbekistonlik-voleybolchilar-puerto-riko-50867045.html
ЖЧда иккинчи ғалаба: Ўзбекистонлик волейболчилар Пуэрто-Рико устидан ғалаба қозонди
ЖЧда иккинчи ғалаба: Ўзбекистонлик волейболчилар Пуэрто-Рико устидан ғалаба қозонди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик волейболчилар Пуэрто-Рико устидан ғалаба қозонди. Волейбол бўйича Ўзбекистон U19 жамоаси Тошкентда ўтаётган жаҳон чемпионатида иккинчи ғалабасига эришди.
2025-07-27T10:20+0500
2025-07-27T10:20+0500
2025-07-27T10:20+0500
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ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик волейболчилар Пуэрто-Рико устидан ғалаба қозонди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Волейбол бўйича Ўзбекистон U19 жамоаси Тошкентда ўтаётган жаҳон чемпионатида иккинчи ғалабасига эришди.Ўзбекистон 3 – 0 Пуэрто-Рико(25:18, 25:21, 25:14).24 июль – 3 август кунлари Тошкент волейбол бўйича йигитлар ўртасида U19 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилмоқда. Мусобақада дунёнинг энг кучли 24 жамоаси ғолиблик учун беллашмоқда.“А” гуруҳидан ўрин олган Ўзбекистон терма жамоаси плей-офф босқичи йўлланмаси учун Бельгия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Туркия ва Покистон жамоаларига қарши баҳс олиб бормоқда.24 июль куни Туркияга қарши баҳс олиб борган ёшлар уч сетда ишончли ғалабага эришганди. 25 июль куни Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси покистонлик тенгқурларига қарши баҳс олиб борди, беллашув рақиб жамоанинг ғалабаси билан якунланди.Ўзбекистон терма жамоаси 28 июль куни Аргентинага, 29 июль куни Бельгияга қарши баҳс олиб боради.
https://sputniknews.uz/20250725/toshkent-voleybol-jahon-chempionati-50835873.html
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жч ғалаба ўзбекистонлик волейболчилар пуэрто-рико
жч ғалаба ўзбекистонлик волейболчилар пуэрто-рико
ЖЧда иккинчи ғалаба: Ўзбекистонлик волейболчилар Пуэрто-Рико устидан ғалаба қозонди
Волейбол бўйича Ўзбекистон U19 жамоаси Тошкентда ўтаётган жаҳон чемпионатида иккинчи ғалабасига эришди.
ТОШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Ўзбекистонлик волейболчилар Пуэрто-Рико устидан ғалаба қозонди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Волейбол бўйича Ўзбекистон U19 жамоаси Тошкентда ўтаётган жаҳон чемпионатида иккинчи ғалабасига эришди.
Пуэрто-Рико билан баҳс олиб борган йигитлар рақибларига ҳеч қандай имконият қолдиришмади ва 3:0 ҳисобида зафар қучишди.
Ўзбекистон 3 – 0 Пуэрто-Рико
24 июль – 3 август кунлари Тошкент волейбол бўйича йигитлар ўртасида U19 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилмоқда. Мусобақада дунёнинг энг кучли 24 жамоаси ғолиблик учун беллашмоқда.
“А” гуруҳидан ўрин олган Ўзбекистон терма жамоаси плей-офф босқичи йўлланмаси учун Бельгия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Туркия ва Покистон жамоаларига қарши баҳс олиб бормоқда.
24 июль куни Туркияга қарши баҳс олиб борган ёшлар уч сетда ишончли ғалабага эришганди. 25 июль куни Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси покистонлик тенгқурларига қарши баҳс олиб борди, беллашув рақиб жамоанинг ғалабаси билан якунланди.
Ўзбекистон терма жамоаси 28 июль куни Аргентинага, 29 июль куни Бельгияга қарши баҳс олиб боради.