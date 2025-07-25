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https://sputniknews.uz/20250725/toshkent-voleybol-jahon-chempionati-50835873.html
Тошкентда волейбол бўйича жаҳон чемпионати старт олди
Тошкентда волейбол бўйича жаҳон чемпионати старт олди
Sputnik Ўзбекистон
Кеча Тошкентда волейбол бўйича U19 ёш тоифасидаги йигитлар ўртасида жаҳон чемпионати старт олди. “Юнусобод” спорт мажмуасида Ўзбекистонда илк бор ўтказилаётган ушбу мусобақанинг тантанали очилиш маросими ташкил этилди.
2025-07-25T09:37+0500
2025-07-25T10:22+0500
спорт
волейбол
ўзбекистон
жаҳон чемпионати
туркия
ғалаба
тошкент
мусобақа
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ТОШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Тошкентда волейбол бўйича U19 ёш тоифасидаги йигитлар ўртасида жаҳон чемпионати старт олди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.“Юнусобод” спорт мажмуасида Ўзбекистонда илк бор ўтказилаётган ушбу мусобақанинг тантанали очилиш маросими ташкил этилди.Тадбирда Халқаро волейбол федерацияси, Ўзбекистон Ички ишлар ва Спорт вазирликлари, Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси ва мамлакат волейбол федерацияси раҳбарияти иштирок этди.Хорижлик меҳмонлар Ўзбекистон бундай нуфуздаги мусобақани юқори савияда ташкил эта олаётгани, инфратузилманинг юқори эканига алоҳида урғу беришди.Ўзбекистонлик ёш волейболчилар жаҳон чемпионатини ғалаба билан бошлашди. Туркияга қарши баҳс олиб борган ёшлар уч сетда ишончли ғалабага эришди.Ўзбекистон 3 – 0 Туркия(25:22, 25:19, 25:17).
https://sputniknews.uz/20250715/toshkent-voleybol-jahon-chempionat-50551199.html
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тошкент волейбол жаҳон чемпионати
тошкент волейбол жаҳон чемпионати

Тошкентда волейбол бўйича жаҳон чемпионати старт олди

09:37 25.07.2025 (янгиланди: 10:22 25.07.2025)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2025
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонлик ёш волейболчилар жаҳон чемпионатини ғалаба билан бошлашди.
ТОШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Тошкентда волейбол бўйича U19 ёш тоифасидаги йигитлар ўртасида жаҳон чемпионати старт олди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
“Юнусобод” спорт мажмуасида Ўзбекистонда илк бор ўтказилаётган ушбу мусобақанинг тантанали очилиш маросими ташкил этилди.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2025
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
© НОК Узбекистана
Тадбирда Халқаро волейбол федерацияси, Ўзбекистон Ички ишлар ва Спорт вазирликлари, Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси ва мамлакат волейбол федерацияси раҳбарияти иштирок этди.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2025
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
© НОК Узбекистана
Маросимда сўз олган расмийлар Ўзбекистонда жамоавий спорт турлари ривожига катта эътибор қаратилаётгани, бунинг натижасида волейбол ёшларнинг севимли спорт турига айланиб бораётгани ҳақида таъкидлашди.
Хорижлик меҳмонлар Ўзбекистон бундай нуфуздаги мусобақани юқори савияда ташкил эта олаётгани, инфратузилманинг юқори эканига алоҳида урғу беришди.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2025
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
© НОК Узбекистана
Ўзбекистонлик ёш волейболчилар жаҳон чемпионатини ғалаба билан бошлашди. Туркияга қарши баҳс олиб борган ёшлар уч сетда ишончли ғалабага эришди.
Ўзбекистон 3 – 0 Туркия
(25:22, 25:19, 25:17).
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2025
В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира U19 по волейболу
© НОК Узбекистана
Сборная Узбекистана вышла в четвертьфинал на чемпионате Азии по волейболу в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2025
Тошкентда волейбол бўйича жаҳон чемпионати бўлиб ўтади
15 Июл, 17:17
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