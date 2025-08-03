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https://sputniknews.uz/20250803/ozbekistonlik-voleybolchilar-jahon-chempionati-51020144.html
Ўзбекистонлик волейболчилар жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлади
Ўзбекистонлик волейболчилар жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлади
Sputnik Ўзбекистон
Беллашув рақиб жамоанинг ғалабаси билан якунланди ва Ўзбекистон вакиллари мусобақани 14-ўринда тугатишди.
2025-08-03T14:06+0500
2025-08-03T14:06+0500
спорт
волейбол
ўзбекистон
жаҳон чемпионати
покистон
ёшлар
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ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистонлик волейболчилар жаҳон чемпионатидаги иштирокларини якунлашди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Тошкентда ўтаётган волейбол бўйича йигитлар ўртасидаги U19 жаҳон чемпионати ўз якунига етиб бормоқда.Бугун Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси аъзолари покистонлик тенгқурларига қарши 13-ўрин учун баҳс олиб боришди.Ўзбекистон 0 – 3 Покистон(18:25, 19:25, 18:25).
https://sputniknews.uz/20250803/voleybol-jahon-chempionati-ozbekiston-yaponiya-51015452.html
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ўзбекистон волейболчилар жаҳон чемпионати
ўзбекистон волейболчилар жаҳон чемпионати

Ўзбекистонлик волейболчилар жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлади

14:06 03.08.2025
© НОК УзбекистанаНаши волейболисты завершили участие в чемпионате мира
Наши волейболисты завершили участие в чемпионате мира - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2025
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон вакиллари мусобақани 14-ўринда тугатишди.
ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистонлик волейболчилар жаҳон чемпионатидаги иштирокларини якунлашди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Тошкентда ўтаётган волейбол бўйича йигитлар ўртасидаги U19 жаҳон чемпионати ўз якунига етиб бормоқда.
Бугун Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси аъзолари покистонлик тенгқурларига қарши 13-ўрин учун баҳс олиб боришди.
Беллашув рақиб жамоанинг ғалабаси билан якунланди ва Ўзбекистон вакиллари мусобақани 14-ўринда тугатишди.
Ўзбекистон 0 – 3 Покистон
(18:25, 19:25, 18:25).
Юношеская сборная Узбекистана по волейболу обыграла соперников из Японии на ЧМ в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2025
Волейбол бўйича жаҳон чемпионати: Ўзбекистон вакиллари Японияни мағлуб этди
10:08
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