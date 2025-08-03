https://sputniknews.uz/20250803/ozbekistonlik-voleybolchilar-jahon-chempionati-51020144.html
Ўзбекистонлик волейболчилар жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлади
Ўзбекистонлик волейболчилар жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлади
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Беллашув рақиб жамоанинг ғалабаси билан якунланди ва Ўзбекистон вакиллари мусобақани 14-ўринда тугатишди.
2025-08-03T14:06+0500
2025-08-03T14:06+0500
2025-08-03T14:06+0500
спорт
волейбол
ўзбекистон
жаҳон чемпионати
покистон
ёшлар
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ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистонлик волейболчилар жаҳон чемпионатидаги иштирокларини якунлашди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Тошкентда ўтаётган волейбол бўйича йигитлар ўртасидаги U19 жаҳон чемпионати ўз якунига етиб бормоқда.Бугун Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси аъзолари покистонлик тенгқурларига қарши 13-ўрин учун баҳс олиб боришди.Ўзбекистон 0 – 3 Покистон(18:25, 19:25, 18:25).
https://sputniknews.uz/20250803/voleybol-jahon-chempionati-ozbekiston-yaponiya-51015452.html
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ўзбекистон волейболчилар жаҳон чемпионати
ўзбекистон волейболчилар жаҳон чемпионати
Ўзбекистонлик волейболчилар жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлади
Ўзбекистон вакиллари мусобақани 14-ўринда тугатишди.
ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik.
Ўзбекистонлик волейболчилар жаҳон чемпионатидаги иштирокларини якунлашди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Тошкентда ўтаётган волейбол бўйича йигитлар ўртасидаги U19 жаҳон чемпионати ўз якунига етиб бормоқда.
Бугун Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси аъзолари покистонлик тенгқурларига қарши 13-ўрин учун баҳс олиб боришди.
Беллашув рақиб жамоанинг ғалабаси билан якунланди ва Ўзбекистон вакиллари мусобақани 14-ўринда тугатишди.
Ўзбекистон 0 – 3 Покистон