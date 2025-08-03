https://sputniknews.uz/20250803/ozbekiston-televizor-import-51018647.html
Ўзбекистон телевизор импортини 2 баробарга оширди
Ўзбекистон телевизор импортини 2 баробарга оширди
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Ўзбекистонга жорий йилнинг январь-июнь ойларида хориждан қиймати 19 млн долларга тенг бўлган 90 099 дона телевизор импорт қилинган
2025-08-03T13:03+0500
2025-08-03T13:03+0500
2025-08-03T13:03+0500
иқтисод
ўзбекистон
импорт
хитой
миллий статистика қўмитаси
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ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистонга жорий йилнинг январь-июнь ойларида хориждан қиймати 19 млн долларга тенг бўлган 90 099 дона телевизор импорт қилинган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.Ўзбекистонга жорий йилнинг 6 ойида энг кўп телевизор етказиб берган давлатлар:
https://sputniknews.uz/20250105/ozbekiston-televizor-rossiya-eksport-47444806.html
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ўзбекистон телевизор импорт
ўзбекистон телевизор импорт
Ўзбекистон телевизор импортини 2 баробарга оширди
Ўзбекистонга энг кўп телевизорни Хитой етказиб берган.
ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik.
Ўзбекистонга жорий йилнинг январь-июнь ойларида хориждан қиймати 19 млн долларга тенг бўлган 90 099 дона телевизор импорт қилинган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 43 455 донага ёки 93,1% га ошган.
Ўзбекистонга жорий йилнинг 6 ойида энг кўп телевизор етказиб берган давлатлар:
Бошқа давлатлар – 432 дона.