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https://sputniknews.uz/20250803/ozbekiston-televizor-import-51018647.html
Ўзбекистон телевизор импортини 2 баробарга оширди
Ўзбекистон телевизор импортини 2 баробарга оширди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонга жорий йилнинг январь-июнь ойларида хориждан қиймати 19 млн долларга тенг бўлган 90 099 дона телевизор импорт қилинган
2025-08-03T13:03+0500
2025-08-03T13:03+0500
иқтисод
ўзбекистон
импорт
хитой
миллий статистика қўмитаси
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ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистонга жорий йилнинг январь-июнь ойларида хориждан қиймати 19 млн долларга тенг бўлган 90 099 дона телевизор импорт қилинган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.Ўзбекистонга жорий йилнинг 6 ойида энг кўп телевизор етказиб берган давлатлар:
https://sputniknews.uz/20250105/ozbekiston-televizor-rossiya-eksport-47444806.html
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ўзбекистон телевизор импорт
ўзбекистон телевизор импорт

Ўзбекистон телевизор импортини 2 баробарга оширди

13:03 03.08.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишМужчина пользуется пультом
Мужчина пользуется пультом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2025
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Ўзбекистонга энг кўп телевизорни Хитой етказиб берган.
ТОШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Ўзбекистонга жорий йилнинг январь-июнь ойларида хориждан қиймати 19 млн долларга тенг бўлган 90 099 дона телевизор импорт қилинган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 43 455 донага ёки 93,1% га ошган.
Ўзбекистонга жорий йилнинг 6 ойида энг кўп телевизор етказиб берган давлатлар:
Хитой – 63 447 дона;
Вьетнам – 10 240 дона;
Қозоғистон – 7 410 дона;
Индонезия – 5 652 дона;
Ҳиндистон – 2 918 дона;
Бошқа давлатлар – 432 дона.
Человек смотрит телевизор - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.01.2025
Ўзбекистон хорижга 33 млн долларга тенг телевизор экспорт қилди
5 Январ, 16:00
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