https://sputniknews.uz/20250105/ozbekiston-televizor-rossiya-eksport-47444806.html
Ўзбекистон хорижга 33 млн долларга тенг телевизор экспорт қилди
Ўзбекистон хорижга 33 млн долларга тенг телевизор экспорт қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон январь-ноябрь ойларида хорижга 173,8 минг дона телевизор экспорт қилган. 05.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-05T16:00+0500
2025-01-05T16:00+0500
2025-01-05T16:00+0500
иқтисод
ўзбекистон
экспорт
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/08/25140587_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_553134fabf22f88e61368cb53adf598f.jpg
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Ўзбекистон 11 ойда хорижга 173,8 минг дона телевизор экспорт қилди, дея хабар берди Статистика агентлиги.Ўзбекистон 2024 йилнинг январь-ноябрь ойларида хорижга қиймати 33 млн долларга тенг бўлган 173,8 минг дона телевизор экспорт қилган.Энг кўп телевизор экспорт қилинган давлатлар:Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон 2023 йилда 230 мингдан ортиқ телевизор экспорт қилди, бу 2022 йилга нисбатан 2,6 фоизга кам. Экспортнинг умумий ҳажми 52 миллион долларни ташкил этади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/08/25140587_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffcdcd30e377dd33c38aa8be2ed5e55b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, экспорт, россия
иқтисод, ўзбекистон, экспорт, россия
Ўзбекистон хорижга 33 млн долларга тенг телевизор экспорт қилди
Ўзбекистон январь-ноябрь ойларида хорижга 173,8 минг дона телевизор экспорт қилган.
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Ўзбекистон 11 ойда хорижга 173,8 минг дона телевизор экспорт қилди, дея хабар берди Статистика агентлиги.
Ўзбекистон 2024 йилнинг январь-ноябрь ойларида хорижга қиймати 33 млн долларга тенг бўлган 173,8 минг дона телевизор экспорт қилган.
Энг кўп телевизор экспорт қилинган давлатлар:
Озарбайжон – 50,5 минг дона;
Арманистон – 8 минг дона;
Бошқа давлатлар – 5,7 минг дона.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон 2023 йилда 230 мингдан ортиқ телевизор экспорт қилди, бу 2022 йилга нисбатан 2,6 фоизга кам. Экспортнинг умумий ҳажми 52 миллион долларни ташкил этади.