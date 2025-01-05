Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250105/ozbekiston-televizor-rossiya-eksport-47444806.html
Ўзбекистон хорижга 33 млн долларга тенг телевизор экспорт қилди
Ўзбекистон хорижга 33 млн долларга тенг телевизор экспорт қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон январь-ноябрь ойларида хорижга 173,8 минг дона телевизор экспорт қилган. 05.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-05T16:00+0500
2025-01-05T16:00+0500
иқтисод
ўзбекистон
экспорт
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/08/25140587_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_553134fabf22f88e61368cb53adf598f.jpg
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Ўзбекистон 11 ойда хорижга 173,8 минг дона телевизор экспорт қилди, дея хабар берди Статистика агентлиги.Ўзбекистон 2024 йилнинг январь-ноябрь ойларида хорижга қиймати 33 млн долларга тенг бўлган 173,8 минг дона телевизор экспорт қилган.Энг кўп телевизор экспорт қилинган давлатлар:Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон 2023 йилда 230 мингдан ортиқ телевизор экспорт қилди, бу 2022 йилга нисбатан 2,6 фоизга кам. Экспортнинг умумий ҳажми 52 миллион долларни ташкил этади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/08/25140587_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffcdcd30e377dd33c38aa8be2ed5e55b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, ўзбекистон, экспорт, россия
иқтисод, ўзбекистон, экспорт, россия

Ўзбекистон хорижга 33 млн долларга тенг телевизор экспорт қилди

16:00 05.01.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишМужчина пользуется пультом
Мужчина пользуется пультом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.01.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон январь-ноябрь ойларида хорижга 173,8 минг дона телевизор экспорт қилган.
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Ўзбекистон 11 ойда хорижга 173,8 минг дона телевизор экспорт қилди, дея хабар берди Статистика агентлиги.
Ўзбекистон 2024 йилнинг январь-ноябрь ойларида хорижга қиймати 33 млн долларга тенг бўлган 173,8 минг дона телевизор экспорт қилган.
Энг кўп телевизор экспорт қилинган давлатлар:
Россия – 60,7 минг дона;
Озарбайжон – 50,5 минг дона;
Туркия – 17,1 минг дона;
Арманистон – 8 минг дона;
Бошқа давлатлар – 5,7 минг дона.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон 2023 йилда 230 мингдан ортиқ телевизор экспорт қилди, бу 2022 йилга нисбатан 2,6 фоизга кам. Экспортнинг умумий ҳажми 52 миллион долларни ташкил этади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0