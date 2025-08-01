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https://sputniknews.uz/20250801/qishloq-xojaligi-kosmik-malumotlar-50985113.html
Қишлоқ хўжалигида космик маълумотлардан фойдаланиш кенгаяди
Қишлоқ хўжалигида космик маълумотлардан фойдаланиш кенгаяди
Sputnik Ўзбекистон
Президент ҳосилдорликни ошириш, ердан оқилона фойдаланиш учун аниқ ҳисоб-китоб ва холис таҳлиллар кераклигини таъкидлади. Ушбу вазифалар унинг ташаббуси билан ташкил этилган "Ўзбеккосмос" агентлиги томонидан амалга оширилаётган сунъий йўлдош мониторинги ёрдамида ҳал этилмоқда. 2024 йил 14 октябрдаги президент фармонига мувофиқ, иқтисодиёт тармоқларида аэрокосмик технологиялар жорий этилмоқда ва бу ўз самарасини кўрсатмоқда.
2025-08-01T10:42+0500
2025-08-01T10:47+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
қишлоқ хўжалиги
космос
ўзбеккосмос
рақамли технологиялар
фермерлар
жамшид қўчқоров
озиқ-овқат
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ТОШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш, космик маълумотлардан самарали фойдаланиш масалалари бўйича йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Президент ҳосилдорликни ошириш, ердан оқилона фойдаланиш учун аниқ ҳисоб-китоб ва холис таҳлиллар кераклигини таъкидлади. Ушбу вазифалар унинг ташаббуси билан ташкил этилган "Ўзбеккосмос" агентлиги томонидан амалга оширилаётган сунъий йўлдош мониторинги ёрдамида ҳал этилмоқда. 2024 йил 14 октябрдаги президент фармонига мувофиқ, иқтисодиёт тармоқларида аэрокосмик технологиялар жорий этилмоқда ва бу ўз самарасини кўрсатмоқда.Жумладан, ерларни космик мониторинг қилиш натижасида ҳисоботларда кўрсатилган айрим майдонларда пахта экилмаганлиги, баъзан эса захирадаги ёки эгаси номаълум ерларга экилганлиги аниқланган.Сўнгги икки йилда 60 та йирик сув омбори илк бор батиметрик таҳлилдан ўтказилди. Лойқа чўккани сабабли айримларининг сиғими камайгани аниқланди.Шу боис барча сув омборларига “ақлли” ҳисоблагичлар ўрнатиб, сув миқдорини онлайн кузатиш, улардаги лойқани камайтириш вазифалари кўрсатиб ўтилди.Қишлоқ ва сув хўжалиги тизимидаги илмий институтларни жалб қилган ҳолда суғориш меъёри ва гидромодул районлаштиришни тўлиқ янгилаш вазифаси қўйилди.Энди даласига нима экишни фермернинг ўзи ҳал қилади. Буни платформага ҳам унинг ўзи киритади. Натижада асосий, такрорий ва тўқсонбости экинлар миқдори олдиндан кўринади.Бош вазир ўринбосари Жамшид Қўчқоров бошчилигида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича комиссия тузилиши белгиланди. Етишмаётган маҳсулотни кўпайтириш учун имтиёзли кредит ва субсидия берилади.Кузда 100 тадан зиёд замонавий дрон олиб келинади. Мутасаддиларга хусусий секторни жалб этиб, фермерларга дронлар ёрдамида хизматларни йўлга қўйиш бўйича кўрсатма берилди.Вазирлар ва ҳокимларга космик тадқиқотлар таҳлилларини ўрганиб, режалар ишлаб чиқиш вазифаси қўйилди.
https://sputniknews.uz/20250731/meva-sabzavot-oziq-ovqat-eksport-50953238.html
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қишлоқ хўжалиги космик маълумотлар
қишлоқ хўжалиги космик маълумотлар

Қишлоқ хўжалигида космик маълумотлардан фойдаланиш кенгаяди

10:42 01.08.2025 (янгиланди: 10:47 01.08.2025)
© Sputnik / Илья Наймушин / Медиабанкка ўтишУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2025
© Sputnik / Илья Наймушин
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Президент Шавкат Мирзиёев аграр соҳада космик технологияларни қўллаш ва рақамлаштириш масалалари бўйича йиғилиш ўтказди.
ТОШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш, космик маълумотлардан самарали фойдаланиш масалалари бўйича йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
“Бу бир кун аввал бўлиб ўтган озиқ-овқат хавфсизлиги масалалари муҳокамасининг мантиқий давоми бўлди”, - дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2025
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент ҳосилдорликни ошириш, ердан оқилона фойдаланиш учун аниқ ҳисоб-китоб ва холис таҳлиллар кераклигини таъкидлади. Ушбу вазифалар унинг ташаббуси билан ташкил этилган "Ўзбеккосмос" агентлиги томонидан амалга оширилаётган сунъий йўлдош мониторинги ёрдамида ҳал этилмоқда. 2024 йил 14 октябрдаги президент фармонига мувофиқ, иқтисодиёт тармоқларида аэрокосмик технологиялар жорий этилмоқда ва бу ўз самарасини кўрсатмоқда.
Жумладан, ерларни космик мониторинг қилиш натижасида ҳисоботларда кўрсатилган айрим майдонларда пахта экилмаганлиги, баъзан эса захирадаги ёки эгаси номаълум ерларга экилганлиги аниқланган.
Сўнгги икки йилда 60 та йирик сув омбори илк бор батиметрик таҳлилдан ўтказилди. Лойқа чўккани сабабли айримларининг сиғими камайгани аниқланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2025
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шу боис барча сув омборларига “ақлли” ҳисоблагичлар ўрнатиб, сув миқдорини онлайн кузатиш, улардаги лойқани камайтириш вазифалари кўрсатиб ўтилди.
Қишлоқ ва сув хўжалиги тизимидаги илмий институтларни жалб қилган ҳолда суғориш меъёри ва гидромодул районлаштиришни тўлиқ янгилаш вазифаси қўйилди.
Таъкидланишича, ҳозир фермерлар ер, кредит, субсидия ва агрохизматлар бўйича 30 дан ортиқ платформадан фойдаланяпти. Буни осонлаштириш учун улар бирлаштирилиб, “Рақамли қишлоқ хўжалиги” ягона интеграцион платформаси ишга туширилади.
Энди даласига нима экишни фермернинг ўзи ҳал қилади. Буни платформага ҳам унинг ўзи киритади. Натижада асосий, такрорий ва тўқсонбости экинлар миқдори олдиндан кўринади.
Бош вазир ўринбосари Жамшид Қўчқоров бошчилигида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича комиссия тузилиши белгиланди. Етишмаётган маҳсулотни кўпайтириш учун имтиёзли кредит ва субсидия берилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2025
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кузда 100 тадан зиёд замонавий дрон олиб келинади. Мутасаддиларга хусусий секторни жалб этиб, фермерларга дронлар ёрдамида хизматларни йўлга қўйиш бўйича кўрсатма берилди.
Вазирлар ва ҳокимларга космик тадқиқотлар таҳлилларини ўрганиб, режалар ишлаб чиқиш вазифаси қўйилди.
Видеоселекторное совещание по вопросам увеличения экспорта плодоовощной и продовольственной продукции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.07.2025
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