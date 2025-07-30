Кузатувлар давридаги энг кучли зилзила: Камчаткадаги табиий офат ҳақида нималар маълум?
© РИА Новости / Сергей ЛакомовПоследствия землетрясения на Камчатке
© РИА Новости / Сергей Лакомов
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30 июль куни эрталаб Камчатка қирғоқларида 8,8 магнитудали зилзила содир бўлди. Зилзила эпицентри Петропавловск-Камчатский шаҳридан 150 км узоқликда жойлашган. 4 метргача бўлган цунами тўлқинлари қайд этилди, афтершоклар яна бир ой давом этиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Россия Фанлар академияси Ягона геофизик хизмати маркази Камчатка филиалининг Телеграм каналида маълум қилинишича, зилзила Петропавловск-Камчатский шаҳридан 149 км узоқликда, 17 км чуқурликда маҳаллий вақт билан соат 11:24 да содир бўлган.
Дастлаб магнитуда 7,1 деб баҳоланган. Кейинроқ Камчатка ўлкаси губернатори Владимир Солодов уни "бутун кузатувлар давридаги энг кучли зилзила" деб атади ва зилзила магнитудаси 8,8 баллни ташкил этганини айтди. Бу Камчатка зонасида 1952 йилдан бери содир бўлган энг кучли сейсмик ҳодиса. Зилзила кучи Петропавловск-Камчатскийда 6 балл атрофида бўлган.
© РИА Новости / Сергей ЛакомовПоследствия землетрясения на Камчатке
Последствия землетрясения на Камчатке
© РИА Новости / Сергей Лакомов
Цунами хавфи эълон қилинди. Айрим жойларда 4 метргача бўлган тўлқинлар қайд этилган. АҚШ, Япония ва Гавайи оролларида ҳам юзага келиши мумкин бўлган цунамига тайёргарлик кўрилган.
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАНПоследствия землетрясения на Камчатке
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
7,5 магнитудагача бўлган такрорий силкинишлар камида бир ой давом этиши мумкинлиги айтилмоқда. Айрим бинолар, жумладан, болалар боғчаси фасади ва аэропорт биноси шикастланган, бир аёл жабрланган, жиддий жароҳатлар йўқ.
Тезкор хизматлар фавқулодда вазият режимида ишламоқда.
Ўзбекистоннинг Владивосток шаҳридаги бош консулининг маълум қилишича, Камчаткада юз берган зилзилада Ўзбекистон фуқаролари жабрланмаган.
Шунингдек, Камчатка ўлкаси ва Сахалин вилоятида яшовчи ватандошларга фавқулодда хизматлар кўрсатмаларига амал қилиш, хотиржамликни сақлаш ҳамда зарурат туғилганда Владивостокдаги бош консулхонага мурожаат қилиш тавсия этилмоқда:
+7 (423) 260-48-00
+7 (902) 078-70-07.