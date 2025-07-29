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https://sputniknews.uz/20250729/ozbekiston-transport-loyihalari-50909679.html
Ўзбекистон 5 та давлат билан транспорт лойиҳаларини мувофиқлаштиришга келишиб олди
Ўзбекистон 5 та давлат билан транспорт лойиҳаларини мувофиқлаштиришга келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Ишчи гуруҳ “Беларусь – Россия – Қозоғистон – Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон” халқаро транспорт йўлагини муҳокама қилди. 29.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-29T14:59+0500
2025-07-29T15:59+0500
жамият
ўзбекистон
транспорт вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. “Беларусь - Россия - Қозоғистон - Ўзбекистон - Афғонистон – Покистон” мултимодал транспорт йўлагини ривожлантириш бўйича ишчи гуруҳ йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, транспорт вазири ўринбосари Жасурбек Чориев иштирокидаги йиғилишда янги мултимодал транспорт коридори орқали юк ташишни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.Томонлар ўз ҳудудларидан ўтадиган халқаро транспорт йўлакларини ривожлантириш билан боғлиқ лойиҳаларни мувофиқлаштиришга келишиб олишди.Эслатиб ўтамиз, 2023 йил ноябрида Тошкентда ШҲТ давлатларининг биринчи транспорт форуми доирасида “Беларусь – Россия – Қозоғистон – Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон” халқаро транспорт коридорини яратиш ва ривожлантириш бўйича англашув меморандуми имзоланган эди.
https://sputniknews.uz/20240424/multimodal-transport-koridor-yol-xaritasi-43585105.html
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жамият, ўзбекистон, транспорт вазирлиги
жамият, ўзбекистон, транспорт вазирлиги

Ўзбекистон 5 та давлат билан транспорт лойиҳаларини мувофиқлаштиришга келишиб олди

14:59 29.07.2025 (янгиланди: 15:59 29.07.2025)
© business.com.tmМеждународные транспортные коридоры в Центральной Азии
Международные транспортные коридоры в Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.07.2025
© business.com.tm
Oбуна бўлиш
Ишчи гуруҳ “Беларусь – Россия – Қозоғистон – Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон” халқаро транспорт йўлагини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. “Беларусь - Россия - Қозоғистон - Ўзбекистон - Афғонистон – Покистон” мултимодал транспорт йўлагини ривожлантириш бўйича ишчи гуруҳ йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қайд этилишича, транспорт вазири ўринбосари Жасурбек Чориев иштирокидаги йиғилишда янги мултимодал транспорт коридори орқали юк ташишни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар ўз ҳудудларидан ўтадиган халқаро транспорт йўлакларини ривожлантириш билан боғлиқ лойиҳаларни мувофиқлаштиришга келишиб олишди.
© Пресс-служба Минтранспорта УзбекистанаСостоялось заседание рабочей группы по развитию мультимодального транспортного коридора "Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан"
Состоялось заседание рабочей группы по развитию мультимодального транспортного коридора Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.07.2025
Состоялось заседание рабочей группы по развитию мультимодального транспортного коридора "Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан"
© Пресс-служба Минтранспорта Узбекистана
Эслатиб ўтамиз, 2023 йил ноябрида Тошкентда ШҲТ давлатларининг биринчи транспорт форуми доирасида “Беларусь – Россия – Қозоғистон – Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон” халқаро транспорт коридорини яратиш ва ривожлантириш бўйича англашув меморандуми имзоланган эди.
Термизда “Беларусь – Россия – Қозоғистон – Ўзбекистон – Афғонистон – Покистон” мультимодал транспорт коридорини ривожлантириш бўйича ишчи гуруҳнинг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.04.2024
Янги мультимодал транспорт коридорини ривожлантириш бўйича “Йўл харитаси” имзоланди
24 Апрел 2024, 16:00
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