https://sputniknews.uz/20250729/ozbekiston-pomidori-50911210.html
Ўзбекистон помидорини харид қилаётган ЕОИИнинг асосий мамлакатлари
Ўзбекистон помидорини харид қилаётган ЕОИИнинг асосий мамлакатлари
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Ўзбекистон помидорни энг кўр Россияга экспорт қилмоқда. 29.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-29T18:24+0500
2025-07-29T18:24+0500
2025-07-29T18:24+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
ўзбекистон
помидор
россия
еоии
миллий статистика қўмитаси
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Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакат 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 23,5 млн долларга тенг бўлган 28 639 тонна помидор экспорт қилган.Энг кўп помидорни (21 732 тонна) ЕОИИга аъзо Россия харид қилган. Кейинги ўринларда иттифоқнинг Қирғизистон ва Қозоғистон мамлакатлари.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
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инфографика, ўзбекистон, помидор, россия, еоии, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, помидор, россия, еоии, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Ўзбекистон помидорини харид қилаётган ЕОИИнинг асосий мамлакатлари
Ўзбекистон помидорни энг кўр Россияга экспорт қилмоқда.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакат 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 23,5 млн долларга тенг бўлган 28 639 тонна помидор экспорт қилган.
Энг кўп помидорни (21 732 тонна) ЕОИИга аъзо Россия харид қилган. Кейинги ўринларда иттифоқнинг Қирғизистон ва Қозоғистон мамлакатлари.
Батафсил - Sputnik
инфографикасида.