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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250729/ozbekiston-pomidori-50911210.html
Ўзбекистон помидорини харид қилаётган ЕОИИнинг асосий мамлакатлари
Ўзбекистон помидорини харид қилаётган ЕОИИнинг асосий мамлакатлари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон помидорни энг кўр Россияга экспорт қилмоқда. 29.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-29T18:24+0500
2025-07-29T18:24+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
ўзбекистон
помидор
россия
еоии
миллий статистика қўмитаси
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Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакат 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 23,5 млн долларга тенг бўлган 28 639 тонна помидор экспорт қилган.Энг кўп помидорни (21 732 тонна) ЕОИИга аъзо Россия харид қилган. Кейинги ўринларда иттифоқнинг Қирғизистон ва Қозоғистон мамлакатлари.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
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инфографика, ўзбекистон, помидор, россия, еоии, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, помидор, россия, еоии, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Ўзбекистон помидорини харид қилаётган ЕОИИнинг асосий мамлакатлари

18:24 29.07.2025
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон помидорни энг кўр Россияга экспорт қилмоқда.
Топ_3_стран_ЕАЭС,_куда_Узбекистан_поставляет_помидоры - Sputnik Ўзбекистон
Топ_3_стран_ЕАЭС,_куда_Узбекистан_поставляет_помидоры - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакат 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 23,5 млн долларга тенг бўлган 28 639 тонна помидор экспорт қилган.
Энг кўп помидорни (21 732 тонна) ЕОИИга аъзо Россия харид қилган. Кейинги ўринларда иттифоқнинг Қирғизистон ва Қозоғистон мамлакатлари.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
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