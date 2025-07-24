Бюджет ва ижро интизомини мустаҳкамлаш: Мирзиёев тақдимот билан танишди
10:57 24.07.2025 (янгиланди: 11:12 24.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы укрепления бюджетной и исполнительской дисциплины
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев мутасаддиларга ижро интизомини мустаҳкамлаш, бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланиш ва тежамкорликни таъминлаш бўйича кўрсатмалар берди.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 23 июль куни Ҳисоб палатасининг фаолияти ҳамда ижро тизимини такомиллаштириш чора-тадбирларига оид тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Тақдимотда “Масофавий аудит” ахборот тизимига сунъий интеллектни жорий қилиб, камчиликларни келтириб чиқараётган омилларни бартараф этиш вазифаси қўйилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы укрепления бюджетной и исполнительской дисциплины
Рассмотрены вопросы укрепления бюджетной и исполнительской дисциплины
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўтган йили 12 та вазирликда молиявий назорат бўйича ташкил қилинган ситуацион марказларнинг кўрсаткичлари қайд этилиб, бу тизим жорий йилда яна 10 та вазирлик ва идорага кенгайтирилиши белгиланди. Шу билан бирга, бюджет ташкилотларида ички аудит ва ички назорат тизимларини такомиллаштириб, Ҳисоб палатаси билан ахборот алмашувини кучайтириш бўйича топшириқ берилди.
Шу йил 16 июнь куни ислоҳотлар натижадорлиги таҳлили бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишида Ҳисоб палатасига “Халқ назорати” платформасини барча ҳудудларда йўлга қўйиш топширилган эди. Тақдимотда мутасаддилар бу борада бошланган ишлар ва зарур чора-тадбирлар тўғрисида ахборот берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы укрепления бюджетной и исполнительской дисциплины
Рассмотрены вопросы укрепления бюджетной и исполнительской дисциплины
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бу тизим орқали қурилиш, инфратузилма, коммунал хизматлар, энергия таъминоти, транспорт, йўл, экология каби соҳалардаги муаммолар бўйича хабар берилади. Уларни ҳал қилиш учун порталга барча вазирлик, идора ва ҳокимликлар уланади.
Ҳозирги кунда бу дастурни сунъий интеллект асосида такомиллаштириш, вертикал назорат тизимини йўлга қўйиш, колл-марказлар ташкил этиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
Давлат раҳбари мутасаддиларга ижро интизомини мустаҳкамлаш, бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланиш ва тежамкорликни таъминлаш бўйича кўрсатмалар берди.