https://sputniknews.uz/20250721/qirgiziston-zilzila-50677171.html
Қирғизистондаги зилзила кучи Андижонда ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила кучи Андижонда ҳам сезилди
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Ўш вилоятида содир бўлган 3,7 магнитудали зилзила кучи Андижон вилоятининг икки туманида 2−3 баллгача сезилди. 21.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-21T11:09+0500
2025-07-21T11:09+0500
2025-07-21T11:09+0500
жамият
қирғизистон
андижон
зилзила
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ТОШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. 21 июль куни Қирғизистоннинг Ўш вилоятида содир бўлган 4 балли зилзила кучи Ўзбекистонда сезилди, деб хабар бермоқда ФВВ Сейсмопрогностик мониторинг республика маркази.Зилзила эпицентри Тошкентдан 348 км жанубий-шарқ жойлашган. Магнитудаси 3,7 баллни, чуқурлиги 10 километрни ташкил этган.Андижон ҳудудларида сезилиш кучи:
https://sputniknews.uz/20250421/ozbekistonda-zilzila-sodir-boldi-48979298.html
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жамият, қирғизистон, андижон, зилзила
жамият, қирғизистон, андижон, зилзила
Қирғизистондаги зилзила кучи Андижонда ҳам сезилди
Ўш вилоятида содир бўлган 3,7 магнитудали зилзила кучи Андижон вилоятининг икки туманида 2−3 баллгача сезилди.
ТОШКЕНТ, 21 июл – Sputnik.
21 июль куни Қирғизистоннинг Ўш вилоятида содир бўлган 4 балли зилзила кучи Ўзбекистонда сезилди, деб хабар бермоқда
ФВВ Сейсмопрогностик мониторинг республика маркази.
Зилзила эпицентри Тошкентдан 348 км жанубий-шарқ жойлашган. Магнитудаси 3,7 баллни, чуқурлиги 10 километрни ташкил этган.
Андижон ҳудудларида сезилиш кучи:
Хонобод туманида 2−3 балл, 29 км.
Қўргонтепа туманида 2 балл, 36 км.