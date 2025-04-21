https://sputniknews.uz/20250421/ozbekistonda-zilzila-sodir-boldi-48979298.html
Ўзбекистонда зилзила содир бўлди
Ўзбекистонда зилзила содир бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Навоий вилоятида 3,4 магнитудали ер силкиниши кузатилди. 21.04.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-04-21T14:00+0500
2025-04-21T14:00+0500
2025-04-21T14:00+0500
жамият
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навоий вилояти
зилзила
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ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Ўзбекистон ҳудудида соат 13:44 да зилзила содир бўлди. Бу ҳақда Сейсмопрогностик мониторинг Республика маркази хабар қилди.Ер силкиниши Навоий вилоятининг Нурота туманида кузатилди. Зилзила эпицентри Тошкентдан 305 км жанубий-ғарбда.Хабарга кўра, бугун соат 11:17 да Тожикистонда 4,2 магнитудали зилзила содир бўлган.
https://sputniknews.uz/20240418/ozbekiston-zilzila-prognoz-yangi-usul-43478664.html
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жамият, ўзбекистон, навоий вилояти, зилзила
жамият, ўзбекистон, навоий вилояти, зилзила
Ўзбекистонда зилзила содир бўлди
Навоий вилоятида 3,4 магнитудали ер силкиниши кузатилди.
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Ўзбекистон ҳудудида соат 13:44 да зилзила содир бўлди. Бу ҳақда Сейсмопрогностик мониторинг Республика маркази хабар қилди.
Ер силкиниши Навоий вилоятининг Нурота туманида кузатилди. Зилзила эпицентри Тошкентдан 305 км жанубий-ғарбда.
“Ўзбекистонда зилзила содир бўлди. Эпицентрда сезилиш кучи: 4 балл. Зилзила эпицентри Тошкентдан 305 км жанубий-ғарбда. Магнитуда: 3,4. Чуқурлиги: 10 км. Эпицентр: Нурота тумани, Навоий вилояти, Ўзбекистон”, — дейилади хабарда.
Хабарга кўра, бугун соат 11:17 да Тожикистонда 4,2 магнитудали зилзила содир бўлган.