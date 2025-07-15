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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250715/rossiya-qoshin-dxr-voskresenka-petrovkani-ozod-50549821.html
Россия қўшинлари ДХРдаги Воскресенка ва Петровкани озод қилди
Россия қўшинлари ДХРдаги Воскресенка ва Петровкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
"Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Петровка аҳоли пунктини назорат остига олди. 15.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-15T16:01+0500
2025-07-15T16:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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TOШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. "Восток" гуруҳи ДХРдаги Воскресенка аҳоли пунктини озод қилди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги. Қайд этилишича, "Восток" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Воскресенка аҳоли пункти озод қилинди.Шунингдек, "Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Петровка аҳоли пунктини назорат остига олди.
https://sputniknews.uz/20250713/rossiya-harbiy-dxr-nikolaevka-ozod-50504499.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги

Россия қўшинлари ДХРдаги Воскресенка ва Петровкани озод қилди

16:01 15.07.2025
© РИА НовостиГруппировка войск "Центр" освободила Михайловку в ДНР
Группировка войск Центр освободила Михайловку в ДНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости
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"Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Петровка аҳоли пунктини назорат остига олди.
TOШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. "Восток" гуруҳи ДХРдаги Воскресенка аҳоли пунктини озод қилди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
Қайд этилишича, "Восток" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Воскресенка аҳоли пункти озод қилинди.
Шунингдек, "Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Петровка аҳоли пунктини назорат остига олди.
"Қўшинларнинг "Жануб" гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатларини давом эттирди, тактик вазиятни яхшилади ва Донецк Халқ Республикасининг Петровка аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади вазирлик хабарида.
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.07.2025
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