https://sputniknews.uz/20250715/rossiya-qoshin-dxr-voskresenka-petrovkani-ozod-50549821.html
Россия қўшинлари ДХРдаги Воскресенка ва Петровкани озод қилди
Россия қўшинлари ДХРдаги Воскресенка ва Петровкани озод қилди
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"Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Петровка аҳоли пунктини назорат остига олди. 15.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-15T16:01+0500
2025-07-15T16:01+0500
2025-07-15T16:01+0500
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TOШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. "Восток" гуруҳи ДХРдаги Воскресенка аҳоли пунктини озод қилди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги. Қайд этилишича, "Восток" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Воскресенка аҳоли пункти озод қилинди.Шунингдек, "Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Петровка аҳоли пунктини назорат остига олди.
https://sputniknews.uz/20250713/rossiya-harbiy-dxr-nikolaevka-ozod-50504499.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги
Россия қўшинлари ДХРдаги Воскресенка ва Петровкани озод қилди
"Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Петровка аҳоли пунктини назорат остига олди.
TOШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. "Восток" гуруҳи ДХРдаги Воскресенка аҳоли пунктини озод қилди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
Қайд этилишича, "Восток" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Воскресенка аҳоли пункти озод қилинди.
Шунингдек, "Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Петровка аҳоли пунктини назорат остига олди.
"Қўшинларнинг "Жануб" гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатларини давом эттирди, тактик вазиятни яхшилади ва Донецк Халқ Республикасининг Петровка аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади вазирлик хабарида.