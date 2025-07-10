https://sputniknews.uz/20250710/ozbekiston-reniy-metall-eksport-50436890.html
Ўзбекистон илк бор софлиги 99,9 фоиз рений металлини экспорт қилди
Ўзбекистон илк бор софлиги 99,9 фоиз рений металлини экспорт қилди
Sputnik Ўзбекистон
Эстония компанияси билан имзоланган шартнома асосида илк бор рений металли экспорт қилинди. 10.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-10T13:15+0500
2025-07-10T13:15+0500
2025-07-10T13:15+0500
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металлургия
экспорт
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ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Ўзбекистонда илк бор софлиги 99,9 фоиз рений металли экспорти йўлга қўйилди, дея хабар берди Технологик металлар комбинати хабар берди.Рений — мураккаб технологиялар, аэрокосмик соҳалар ва юқори ҳароратли суперқотишмалар ишлаб чиқаришда жаҳонда тан олинган стратегик металл ҳисобланади.ТМК томонидан 2025 йил ярим йиллик давомидаги жами экспорт ҳажми — 21,3 млн доллар (118% ўсиш) ни ташкил этади.Эслатиб ўтамиз, шу йилнинг апрель ойида республикада рений металли саноат миқёсида ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Ҳозирда Ўзбекистон технологик металлар комбинатида ренийни ишлаб чиқариш бўйича участка ташкил этилди ва хориждан замонавий технологик ускуналари ўрнатилди.Рений хом ашёси Мис эритиш заводи ва маҳаллий саноат корхоналаридан келтирилмоқда. ОКМК томонидан энди йилига 3 тонна рений ишлаб чиқариш кўзда тутилган.
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иқтисод, ўзбекистон, металлургия, экспорт
иқтисод, ўзбекистон, металлургия, экспорт
Ўзбекистон илк бор софлиги 99,9 фоиз рений металлини экспорт қилди
Эстония компанияси билан имзоланган шартнома асосида илк бор рений металли экспорт қилинди.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Ўзбекистонда илк бор софлиги 99,9 фоиз рений металли экспорти йўлга қўйилди, дея хабар берди Технологик металлар комбинати хабар берди.
“ТМК Эстониянинг “VLCor Baltic OU” компанияси билан имзоланган шартнома асосида илк бор рений металлини экспорт қилди. Бу Ўзбекистонда рений металли экспортининг амалдаги бошланишини англатади”, — дейилади хабарда.
Рений — мураккаб технологиялар, аэрокосмик соҳалар ва юқори ҳароратли суперқотишмалар ишлаб чиқаришда жаҳонда тан олинган стратегик металл ҳисобланади.
ТМК томонидан 2025 йил ярим йиллик давомидаги жами экспорт ҳажми — 21,3 млн доллар (118% ўсиш) ни ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, шу йилнинг апрель ойида республикада рений металли саноат миқёсида ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Ҳозирда Ўзбекистон технологик металлар комбинатида ренийни ишлаб чиқариш бўйича участка ташкил этилди ва хориждан замонавий технологик ускуналари ўрнатилди.
Рений хом ашёси Мис эритиш заводи ва маҳаллий саноат корхоналаридан келтирилмоқда. ОКМК томонидан энди йилига 3 тонна рений ишлаб чиқариш кўзда тутилган.