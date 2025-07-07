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Россия қўшинлари Часов Ярдаги позицияларини яхшилади — Денис Пушилин
Россия қўшинлари Часов Ярдаги позицияларини яхшилади — Денис Пушилин
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Денис Пушилин: Россия бўлинмалари назорат зонасини кенгайтирмоқда. 07.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-07T16:11+0500
2025-07-07T16:11+0500
2025-07-07T16:11+0500
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ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Россия қўшинлари Часов Ярдаги позицияларини яхшилади. бу ҳақда ДХР раҳбари Денис Пушилин маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости "Россия 24" телеканалига таяниб. Унинг айтишича, Великановоселково йўналишида муҳим аҳоли пункти - Поддубное озод қилинди.Россия бўлинмалари назорат зонасини кенгайтирмоқда. Қўшинлар Краснолиманск йўналишида ҳам позицияларни яхшиламоқда. Душман Редкодуб ҳудудида қарши ҳужумга ўтишга ҳаракат қилмоқда, бироқ россиялик жангчилар зарбаларни қайтармоқда.Қуролли кучлар Қизил Армияни режали равишда қуршаб олмоқда, бу эса кейинчалик шаҳарнинг озод қилинишига олиб келади.
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
Россия қўшинлари Часов Ярдаги позицияларини яхшилади — Денис Пушилин
Денис Пушилин: Россия бўлинмалари назорат зонасини кенгайтирмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Россия қўшинлари Часов Ярдаги позицияларини яхшилади. бу ҳақда ДХР раҳбари Денис Пушилин маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости
"Россия 24" телеканалига таяниб.
“Биз Часов Ярда муҳим аҳамиятга эга бўлган озод қилинган аҳоли пунктларини ҳам, яхшиланишларни (позиция- Таҳр. изоҳи.) ҳам кўрмоқдамиз, бундай истиқболлардан келиб чиққан ҳолда, яқин келажакда ушбу аҳоли пунктининг озод этилишини кўришимиз мумкин. Хўш, кейин – Константиновка”, — деди у "Россия 24" телеканали эфирида.
Унинг айтишича, Великановоселково йўналишида муҳим аҳоли пункти - Поддубное озод қилинди.
Россия бўлинмалари назорат зонасини кенгайтирмоқда. Қўшинлар Краснолиманск йўналишида ҳам позицияларни яхшиламоқда. Душман Редкодуб ҳудудида қарши ҳужумга ўтишга ҳаракат қилмоқда, бироқ россиялик жангчилар зарбаларни қайтармоқда.
Қуролли кучлар Қизил Армияни режали равишда қуршаб олмоқда, бу эса кейинчалик шаҳарнинг озод қилинишига олиб келади.