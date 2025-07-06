https://sputniknews.uz/20250706/xitoy-ishbilarmon-ozbekiston-hamkorlik-50371090.html
Хитойлик ишбилармонлар Ўзбекистон билан қайси соҳаларда ҳамкорлик қилмоқчи?
Хитойлик ишбилармонлар Ўзбекистон билан қайси соҳаларда ҳамкорлик қилмоқчи?
Sputnik Ўзбекистон
Чжэцзян провинцияси компаниялари вакилларидан иборат делегация Ўзбекистонга ташриф буюради. 06.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-06T17:14+0500
2025-07-06T17:14+0500
2025-07-06T17:14+0500
иқтисод
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хитой
бизнес
тадбиркор
қишлоқ хўжалиги
сув
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ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Хитойлик ишбилармонлар Ўзбекистон билан қишлоқ хўжалиги ва сув ресурсларини тежаш соҳаларида ҳамкорлик қилишга қизиқиш билдирди, дея хабар берди “Дунё" АА.Ўзбекистоннинг Шанхайдаги бош консулхонаси томонидан Хитойнинг Чжэцзян провинцияси расмийлари билан биргаликда бизнес-симпозиум ташкил этилди.Тадбирда провинциянинг масъул иқтисодий тузилмалари, бизнес уюшмалари ва етакчи маҳаллий компаниялар вакиллари иштирок этди. Унда Ўзбекистоннинг инвестициявий имкониятлари, савдо-иқтисодий ва туризм салоҳиятига бағишланган тақдимот ўтказилди.Қайд этилишича, Чжэцзян провинциясида саноат, "яшил" энергетика, энергияни тежаш ва янги материаллар ишлаб чиқариш соҳалари ривожланмоқда.Анжуманда мамлакатда ишлаётган Хитойнинг "Holley Group" компанияси ходимлари Ўзбекистондаги тажрибалари ҳақида сўзлаб беришди.Тадбир якунида Чжэцзян провинцияси компаниялари вакилларидан иборат делегациянинг Ўзбекистонга бизнес-миссиясини ташкил этишга келишиб олинди.
https://sputniknews.uz/20250703/ozbekiston-xitoy-hamkorlik-asal-50323646.html
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иқтисод, ўзбекистон, хитой, бизнес, тадбиркор, қишлоқ хўжалиги, сув
иқтисод, ўзбекистон, хитой, бизнес, тадбиркор, қишлоқ хўжалиги, сув
Хитойлик ишбилармонлар Ўзбекистон билан қайси соҳаларда ҳамкорлик қилмоқчи?
Чжэцзян провинцияси компаниялари вакилларидан иборат делегация Ўзбекистонга ташриф буюради.
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Хитойлик ишбилармонлар Ўзбекистон билан қишлоқ хўжалиги ва сув ресурсларини тежаш соҳаларида ҳамкорлик қилишга қизиқиш билдирди, дея хабар берди “Дунё" АА.
Ўзбекистоннинг Шанхайдаги бош консулхонаси томонидан Хитойнинг Чжэцзян провинцияси расмийлари билан биргаликда бизнес-симпозиум ташкил этилди.
Тадбирда провинциянинг масъул иқтисодий тузилмалари, бизнес уюшмалари ва етакчи маҳаллий компаниялар вакиллари иштирок этди. Унда Ўзбекистоннинг инвестициявий имкониятлари, савдо-иқтисодий ва туризм салоҳиятига бағишланган тақдимот ўтказилди.
Қайд этилишича, Чжэцзян провинциясида саноат, "яшил" энергетика, энергияни тежаш ва янги материаллар ишлаб чиқариш соҳалари ривожланмоқда.
“Хитой бизнеси Ўзбекистондаги лойиҳаларда иштирок этишга, хусусан, қишлоқ хўжалиги ва сув ресурсларини тежаш соҳаларида ҳамкорлик қилишга қизиқиш билдирди”, — дейилади хабарда.
Анжуманда мамлакатда ишлаётган Хитойнинг "Holley Group" компанияси ходимлари Ўзбекистондаги тажрибалари ҳақида сўзлаб беришди.
Тадбир якунида Чжэцзян провинцияси компаниялари вакилларидан иборат делегациянинг Ўзбекистонга бизнес-миссиясини ташкил этишга келишиб олинди.